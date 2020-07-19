صحة الشرقية: المحافظة تتكفل بعلاج "العائد من الموت" و"طفل بلاعة الصرف"

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة فى الشرقية، إن المحافظة تكفلت بتوفير الرعاية الصحية للمواطن الذى تبين أنه على قيد الحياة بعد استلام ذويه جثة على أساس أنها له ودفنه قبل 7 أشهر، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع الكشف الطبى عليه غدًا الأثنين وتقديم كل ما يلزم له صحيًا.

وفى سياق آخر أضاف " مسعود "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المحافظة سوف تتكفل بعلاج الطفل الذى سقط فى بلاعة صرف صحى بسبب الإهمال.

وتابع الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة فى الشرقية، أنه :"سوف يتم توقيع الكشف عليه أيضًا غدًا بمستشفى الزقازيق العام وتوفير ما يلزم له".



