جائزة صناع الإعلام العربى تنطلق من دبى.. ديسمبر المقبل

تنطلق جائزة صناع الإعلام العربي ، تحت شعار "الإعلام العربي واقع جديد" وذلك بعد الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي "16/مارس" المنصرم، بحضور الأمير محمد بن ناصر آل سعود رئيس مجلس إدارة الجائزة ، ونخبة من المؤثرين والإعلاميين العرب ، في مقر نادي دبي للصحافة.





وتعتزم صناعة الإعلام إطلاق هذه الجائزة الفخرية من مدينة دبي عاصمة الإعلام العربي للعام 2020 ، تحت مسمى "MIA AWARD" ، وهي الجائزة الإعلامية الجديدة ، حيث تختص بالمحتوى المرئي والرقمي ، وتهدف في نسختها الأولى إلى إيجاد أرضية خصبة للتنافس ، عبر عرض مجموعة من الأعمال المرئية والرقمية للجمهور ، إضافة إلى رفع جودة المحتوى الإعلامي المرئي في وسائل الإعلام ، وتعزيز التنافس من أجل رسالة هادفة.





وقالت الصحافية هالة الناصر المتحدثة الرسمية للجائزة : إن المؤتمر سيكون بتشريف رئيس اللجنة العليا للجائزة سمو الأمير محمد بن ناصر آل سعود ، ومسؤولين إعلاميين كبار ، بالإضافة إلى نجوم وسائل الإعلام من مختلف الدول العربية.





وتقدم MIA 18 جائزة في تسع فئات ، منها :

الأعمال الدرامية ، والأفلام الوثائقية ، وغيرها من الفئات الأخرى ، وتجعل هذه المنافسة متكاملة على كافة الصعد ، فيما يشرف عليها 27 محكما من ذوي الخبرة والمهنية العالية ، مع استخدام طريقة التحكيم إلكترونية . وتسعى الجائزة إلى دعم سوق الإنتاج العربي ، وجمع المستثمرين وكبريات شركات الإنتاج بأصحاب المواهب تحت مظلة واحدة ، عبر إنشاء معارض لشركات الإنتاج من "21" دولة عربية ، وهو ما سيثمر تقاربا وتمازجا في الأفكار، وجمعا بين الإبداع والتطبيق ، وتشتمل الجائزة على ورش عمل وندوات يقدمها أصحاب الخبرات في مجال الإعلام .





وينطلق حفل "MIA AWARD" من 12/12/2020 - 15/12/2020 على مسرح دار الأوبرا الواجهة الإبداعية الأولى للفنون والثقافة والموسيقى ، ويسبقه بثلاثة أيام معرض للأنشطة المصاحبة للجائزة.