كيف تهتم بإطارات سيارتك لأطول فترة ممكنة؟

إطارات السيارة من المكونات الأساسية عرضة للتلف بفعل الاحتكاك المستمر على الطرقات، فالكثير من مالكي السيارات لا يعرفون كثيرا عن كيفية العناية بها.





وتعد الإطارات مثل أي قطعة في السيارة لها عمر افتراضي محدد بعد انتهائه يجب استبداله فورا، ويقع السائقون في هذا الفخ ولا يغير مالكو السيارات الإطارات، إلا لو كان المظهر الخارجي لها متهالكا أو تم إصلاحها بشكل متكرر.





وتقوم شركات صناعة الإطارات بإنتاجها بصلاحية تمتد لفترة تصل إلى 5 أعوام بشرط احتفاظ الإطار بعمق المداس الموصي به.





وينصح الخبراء بمعاينة الإطار قبل الشراء والتأكد من تاريخ وصلاحية الإطار من أجل الحفاظ على سلامتك وسلامة ركاب سيارتك.





ولكن عند القيام بتعبئة الإطارات بالهواء فعليك الالتزام بما هو موضح في كتيب التعليمات الذي يعطى عند شراء السيارة فعندما يكون ضغط الإطارات أقل من المطلوب فسوف يعمل على زيادة احتكاك السيارة بالأرض وبذلك يقلل استهلاك البنزين.





لذلك يُنصح بفحص ضغط الإطارات مرة كل أسبوع أقل شيء، وأيضًا تفحص غطاء تأمين العجلة، وذلك لمنع تسرب الهواء.



