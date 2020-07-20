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تعليم

اليوم هندسة حلوان بالمطرية تواصل امتحانات الفرق النهائية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:02 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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كريم ناصر
تواصل كلية الهندسة جامعة حلوان بالمطرية  اليوم، الاثنين ، عقد امتحانات الفرق النهائية التى تنتهى  يوم 27 يوليو 2020، حيث يصل عدد أيام الامتحان  إلى 12 يوما والفارق بين المادة والأخرى يوم أو اثنان على الأقل. 

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وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر عقد امتحانات الفرق النهائية بالجامعات والمعاهد المصرية ابتداءً من أول شهر يوليو ٢٠٢٠.

ونوهت الجامعة إلى ضرورة حضور  الطلاب مبكرا، لإجراء عمليات التعقيم قبل فتح اللجان وبعد إغلاقها وبين الفترتين الصباحية والمسائية للامتحانات وتوفير المطهرات داخل اللجان.



وشددت  على منع تجمعات الطلاب بعد الامتحان، ومراعاة المسافة الوقتية بين لجان الامتحان داخل الكلية، وتطبيق المسافات البينية للطلاب داخل لجان الامتحان لتحقيق التباعد.



‎وأشار رئيس الجامعة  إلى تطهير الكنترولات ومراعاة جميع الإجراءات الاحترازية بين الأساتذة، وفرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل الجامعة لجميع العاملين والطلاب وكل من دخل الحرم الجامعى، واستخدام بوابات التعقيم.
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