اليوم هندسة حلوان بالمطرية تواصل امتحانات الفرق النهائية

تواصل كلية الهندسة جامعة حلوان بالمطرية اليوم، الاثنين ، عقد امتحانات الفرق النهائية التى تنتهى يوم 27 يوليو 2020، حيث يصل عدد أيام الامتحان إلى 12 يوما والفارق بين المادة والأخرى يوم أو اثنان على الأقل.





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وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر عقد امتحانات الفرق النهائية بالجامعات والمعاهد المصرية ابتداءً من أول شهر يوليو ٢٠٢٠.





ونوهت الجامعة إلى ضرورة حضور الطلاب مبكرا، لإجراء عمليات التعقيم قبل فتح اللجان وبعد إغلاقها وبين الفترتين الصباحية والمسائية للامتحانات وتوفير المطهرات داخل اللجان.













وشددت على منع تجمعات الطلاب بعد الامتحان، ومراعاة المسافة الوقتية بين لجان الامتحان داخل الكلية، وتطبيق المسافات البينية للطلاب داخل لجان الامتحان لتحقيق التباعد.











