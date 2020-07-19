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برلمان

النائب أحمد فرغلي يعلن إصابته بـ كورونا

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:40 م
النائب أحمد فرغلي
النائب أحمد فرغلي
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القسم السياسي
أعلن النائب أحمد فرغلى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن محافظة بورسعيد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إصابته بـ فيروس كورونا المستجد.

وكتب فرغلى رسالة مقتضبة لأهالى دائرته قائلا: "الحمد لله على كل حال.. قدر الله وماشاء فعل.. إيجابي كوفيد 19".


وتأتي إصابة النائب أحمد فرغلى بعد إصابات عديدة داخل البرلمان بين صفوف النواب علي مدار الشهور الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

وأكدت الوزارة، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى اليوم.
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