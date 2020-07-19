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رياضة

أخبار الرياضة.. الزمالك يقهر سموحة بخماسية.. وميسي يسجل ويصنع الهدف رقم 1000

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:40 م
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت على النحو الآتي:



أنهى نادي ريال مدريد مشواره في بطولة الدوري الإسباني، بالتعادل مع ليجانيس بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الليجا.




حقق فريق بشكتاش الفوز على ضيفه فناربخشة، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد.



يؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب عدم صحة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الأخيرة بصدور قرار بوقف النشاط الرياضي في الأندية والاتحادات حتى عيد الأضحى المبارك. 


حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا كبيرا على نظيره سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف  في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب فندق برج العرب ضمن معسكر الزمالك استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي والمقرر لها6 أغسطس المقبل  ضمن مؤجلات الدوري الأول من بطولة الدوري الممتاز الذي توقف خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، بمستوى الفريق في ودية سموحة التي أقيمت مساء اليوم، الأحد، وانتهت بفوز الأبيض بخماسية مقابل هدف.



قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه برشلونة لانتصار كاسح على ألافيس بخماسية نظيفة، في آخر جولات الدوري الإسباني موسم 2019-2020.


سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين لفريقه برشلونة، وصنع آخر، في المباراة التي تجمعه بنظيره نادي ألافيس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإسباني.
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