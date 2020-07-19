عبد الله عاشور يطرح «مصر محلوة» احتفالا بذكرى ثورة يوليو

طرح المطرب عبد الله عاشور أحدث أغنياته "مصر محلوة" عبر قناته الرسمية على اليوتيوب كما قام بإهدائها للتليفزيون والإذاعة المصرية لتذاع لأول مرة تزامنا مع احتفالات الذكرى الـ 68 لثورة يوليو المجيدة.





وتمثل الأغنية توليفة فنية فريدة تبعث الروح الوطنية في جو من الإمتاع والبهجة وذلك في إطار التعاون المثمر مع الفنان محمد نوارة الذي استمر على مدى ثلاث سنوات حتى الآن وأثمر عن العديد من الأغنيات الناجحة والمتنوعة واللاتي لاقت نجاحا كبيرا لدي الجماهير خلال الفترة الماضية.





وقال "عاشور"، "جاء اختيارنا للأغنية الوطنية لأننا نشعر بالفخر بانتمائنا لهذا البلد ونريد أن يرى ويستشعر العالم كله ذلك، فهذه الأغنية بمثابة رسالة للعالم ليرى جمال وروعة مصر بمناظرها الخلابة وآثارها الخالدة من خلال شكل مختلف للموسيقي وخارج عن النمط المعتاد وبتشكيل جميل من موسيقى غير تقليدية من محمد نوارة وكلمات رائعة وجديدة من الشاعر أحمد جودة زكريا وإخراج مبهر من أحمد ضياء الصدر، ونحن سعداء بإهداء الأغنية إلى التليفزيون المصري بقنواته المختلفة والإذاعة المصرية ليراها و يستمع إليها الجمهور في جميع أنحاء العالم ".





وأضاف عاشور، "أعتز جدًا بالتعاون مع المبدع محمد نوارة على مدار السنوات الماضية وكان له دور كبير في تشجيعي لاتخاذ الخطوة ودخول المجال الفني، فعلى الرغم من حبي الشديد للفن عامة وإجادتي للغناء منذ الصغر إلا أنني اتجهت في البداية لدراسة الهندسة واستغرقت بعض الوقت لاتخاذ القرار والتوجه لاحتراف الغناء ولدي الآن رصيد لا بأس به يتمثل في 10 أغنيات منها "هانت" و "الرزق" و"عشان ترتاح “ويصبح 11 بهذه الأغنية".



