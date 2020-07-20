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توك شو

تعليقا على إقامة مباراة شهدت زحاما شديدا بالأقصر.. حفني بركات: عملنا الإجراءات

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:31 ص
صدى البلد
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عادل نصار
علق حفنى بركات، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، على مقطع الفيديو المتداول بشأن إقامة مباراة كرة قدم شهدت تزاحما شديدا وأحضانا وقبلات، قائلًا "اتبعنا الإجراءات الطبية ولكن المباراة دى اللاعبين كانت بالنسبة لهم يوم عيد"، لافتًا إلى أن توقف النشاط الكروى بالمحافظة جعل الجميع فى حالة اشتياق شديد للعب.
 
وأضاف " بركات "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن السبب وراء إقامة هذه المباراة هو تكريم أحد الشهداء، يقع فى نطاق المنطقة التى أقيمت فيها المباراة، لافتًا إلى أن أزمة كورونا غيرت من ثقافة الشعب، وجعلته متفهما بشدة لضرورة اتباع الإجراءات الطبية المعمول بها فى ظل الجائحة وإلى الآن.
 
وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر "النسبة فى الصعيد تكاد تكون صفرا حاليًا بعدما تفهم الشعب ضرورة اتباع الإجراءات الطبية والصحية فى مواجهة فيروس كورونا".

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