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تعرف على الخطوات التي اتخذتها محافظتي الإسكندرية والشرقية في أطار تنفيذ قانون مخالفات البناء..فيديو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:00 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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اسراء صبري

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على التعامل بصرامة وحزم مع مخالفات البناء، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية من حبس وإزالات.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم، المذاع على شاشة "ON"،:"الناس واقفة طوابير عاوزة تتصالح، واللى مش جاد سيتم ازالة مبناه المخالف".

وأوضح  أن مايقارب من٣٠ ألف مواطن تقدموا للتصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا :"الصرامة الشديد لازم تتم عشان يعود الالتزام وللحفاظ على هيبة الدولة".


وفي سياق الحوار، كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، أنه صدر ١٣٤ ألف قرار إزالة منذ ٢٠١١، حتى عام ٢٠١٩، متابعا: تم تنفيذ ٨ آلاف قرار إزالة فقط.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم، المذاع على شاشة "ON"، "على أن لولا قرارات الرئيس ضد مخالفات البناء لدمرت البنية التحتية فى المحافظة، فالخدمات والمرافق تتحمل اكثر من طاقتها".

وشدد على أنه سيتم مواجهه التعديات والمخالفات بكل صرامة وحزم، وتطبيق القانون.
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