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ثقافة

فنان الشعب.. قريبا على مسرح البالون

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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طارق موسى
تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافى، يقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، قريبا على مسرح البالون بالعجوزة، العرض المسرحي " فنان الشعب" عن قصة حياة الموسيقار سيد درويش.

وأوضح المخرج عادل عبده، أنه تجرى الآن بروفات مكثفة للعرض، الذى يجسد حياة الفنان سيد درويش ويلقى الضوء على كافة العناصر التى ساهمت فى تكوين شخصيته الفنية، مشيرا إلى أن المسرحية ستعرض على مسرح البالون بالعجوزة أولا، ثم تعرض على مسرح محمد عبد الوهاب بالاسكندرية خلال شهر سبتمبر المقبل.

البطولة للفنانين"محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى،إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى" وكوكبة أخرى من الفنانين . 

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس د.نجلاء الفقي، 
توزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة ابو بكر الشريف، مادة فيلميةضياء داوود، مخرج منفذ "وليد سعد، د.طارق دياب "، إخراج أشرف عزب .
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