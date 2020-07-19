AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

بالسلفي والاحتفال.. كيف استقل المصريون قطارات السكة الحديد الجديدة؟.. صور

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:56 م
مواطن يلتقط صورة
مواطن يلتقط صورة مع القطارات الجديدة
Advertisements
حمادة خطاب
إستقبلت محطات القطارات الانطلاقة الجديدة لقطارات السكك الحديدية عالية المستوى، والتي ترتكز على تقديم أعلى مستوى من الخدمات لجمهور الركاب.


وأصطف أربعة قطارات بمحطة مصر بمختلف الدرجات عالية المستوى تجسد مستوى الخدمة المتميزة التي ستكون عليها القطارات خلال الفترة المقبلة، الأول قطار جديد بالكامل يتكون من جرار جنرال إليكتريك الأمريكي الجديد، والثاني قطار يتكون من جرار جديد وعربات VIP وعربات TOP VIP تم تجميعها بأيادٍ مصرية في مصنع سيماف، والثالث يتكون من جرار جديد وعربات إسباني تم تطويرها وإعادة تأهيلها بورش كوم أبوراضي التابعة لهيئة السكة الحديد، والرابع يتكون من جرار جديد وعربات درجة ثالثة عادية تم تطويرها بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع من إجمالي تطوير 200 عربة.


وظهرت القطارات التي زينتها الورود وأعلام مصر وسط سعادة من الجماهير المتواجدة بمحطة مصر، والتي حرصت على مشاهدة القطارات والعربات الجديدة والتقاط الصور معها، حيث أشاد الركاب بهذا المستوى الرائع التي أصبحت عليه القطارات.

يقول محمد سعيد، أحد الركاب اللذين إستقلوا القطارات الجديدة فور إنطلاقها، أن القطار مميز للغاية، وسعيد جدا بالتطور الذي شهدت القطارات، موضحًا أنه يستقل القطارات دائما وتطويرها سيؤثر بشكل كبير علي مستوي الخدمة. 

أما فؤاد علي الذي استقل قطار الـ vip, أكد لـ صدى البلد انه شعر بالذهول بعد رؤيته القطارات مغطاة بالورود، وعندما شاهدها حرص علي التقاط صورة سيلفي مع القطارات نظرًا لشكلها المختلف والجميع كان سعيدا بها. 

وأضاف، أنه حين استقل القطار شاهد الاختلاف الكبير في نظافة وتطور القطار من الداخل خاصة الحمامات والبوفية، مشيرًا، أنه يتمني أن يشمل هذا التطور كل القطارات علي مستوي الجمهورية. 

فيما قال الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل، إنه يبارك للشعب المصري والعاملين بالسكة الحديد وجمهور الركاب تطوير السكة الحديد، مشيرا إلى أنه وقيادات السكة الحديد متواجدون لخدمة المواطن وتوفير كل سبل الراحة له.


بالسلفي والاحتفال.. كيف استقل المصريون قطارات السكة الحديد الجديدة؟.. صور
بالسلفي والاحتفال.. كيف استقل المصريون قطارات السكة الحديد الجديدة؟.. صور
بالسلفي والاحتفال.. كيف استقل المصريون قطارات السكة الحديد الجديدة؟.. صور
بالسلفي والاحتفال.. كيف استقل المصريون قطارات السكة الحديد الجديدة؟.. صور
بالسلفي والاحتفال.. كيف استقل المصريون قطارات السكة الحديد الجديدة؟.. صور
بالسلفي والاحتفال.. كيف استقل المصريون قطارات السكة الحديد الجديدة؟.. صور
بالسلفي والاحتفال.. كيف استقل المصريون قطارات السكة الحديد الجديدة؟.. صور
بالسلفي والاحتفال.. كيف استقل المصريون قطارات السكة الحديد الجديدة؟.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير النقل : الجرارات الروسية الجديدة تدخل الخدمة خلال يوليو

وزير النقل: جرارات وعربات السكة الحديد الجديدة نقلة هائلة في خدمة الركاب ..فيديو

البرلمان: سنتابع تصريحات السكة الحديد بتصنيعها عربة قطارات تضاهى المنتجة فى الشركة المجرية الروسية

تحركات برلمانية بشأن تطوير قضبان السكة الحديد.. نواب: وجود شراكة بين القطاع الخاص والدولة يساهم في تقديم خدمات أفضل.. ومطالب بإنشاء اشتراكات مخفضة لأصحاب المعاشات وذوي الإعاقة

من روسيا للقضبان المصرية.. السكة الحديد تحتفل بأول قطار جديد كليًا ضمن الصفقة الأكبر في تاريخها

خلال حضوره الانطلاقة الجديدة للقطارات.. وزير النقل: جاهزة للتشغيل فى عيد الأضحى لمواجهة الكثافات.. صور

ترشيحاتنا

موعد عيد الاضحي 2020 .. الإفتاء تحدد أول أيام العيد الكبير

رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يكشف كيف سيتم التعامل مع العقارات المخالفة..فيديو

تغلب على كورونا في 48 ساعة.. أحمد موسى يروي تجربة أشرف مفيد مع فيروس كورونا

العراق.. وفاة سلطان هاشم وزير دفاع صدام حسين

عسكريون أوروبيون: أي هجوم من تركيا والوفاق على سرت بمثابة انتحار

إبراهيم سعيد: كارتيرون أخطأ في تصريحاته عن صعوبة منافسة الأهلي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اتهامها بالتنمر والعنصرية.. شاهد صور عرضت يارا نعوم للانتقاد

تعرف على تفاصيل رينو ميجان Renault Megane جراند تور هجينية 2021.. صور

شاهد سيارة بابا الفاتيكان مرسيدس G-Class التاريخية.. صور