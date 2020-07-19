بالسلفي والاحتفال.. كيف استقل المصريون قطارات السكة الحديد الجديدة؟.. صور

إستقبلت محطات القطارات الانطلاقة الجديدة لقطارات السكك الحديدية عالية المستوى، والتي ترتكز على تقديم أعلى مستوى من الخدمات لجمهور الركاب.









وأصطف أربعة قطارات بمحطة مصر بمختلف الدرجات عالية المستوى تجسد مستوى الخدمة المتميزة التي ستكون عليها القطارات خلال الفترة المقبلة، الأول قطار جديد بالكامل يتكون من جرار جنرال إليكتريك الأمريكي الجديد، والثاني قطار يتكون من جرار جديد وعربات VIP وعربات TOP VIP تم تجميعها بأيادٍ مصرية في مصنع سيماف، والثالث يتكون من جرار جديد وعربات إسباني تم تطويرها وإعادة تأهيلها بورش كوم أبوراضي التابعة لهيئة السكة الحديد، والرابع يتكون من جرار جديد وعربات درجة ثالثة عادية تم تطويرها بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع من إجمالي تطوير 200 عربة.









وظهرت القطارات التي زينتها الورود وأعلام مصر وسط سعادة من الجماهير المتواجدة بمحطة مصر، والتي حرصت على مشاهدة القطارات والعربات الجديدة والتقاط الصور معها، حيث أشاد الركاب بهذا المستوى الرائع التي أصبحت عليه القطارات.





يقول محمد سعيد، أحد الركاب اللذين إستقلوا القطارات الجديدة فور إنطلاقها، أن القطار مميز للغاية، وسعيد جدا بالتطور الذي شهدت القطارات، موضحًا أنه يستقل القطارات دائما وتطويرها سيؤثر بشكل كبير علي مستوي الخدمة.





أما فؤاد علي الذي استقل قطار الـ vip, أكد لـ صدى البلد انه شعر بالذهول بعد رؤيته القطارات مغطاة بالورود، وعندما شاهدها حرص علي التقاط صورة سيلفي مع القطارات نظرًا لشكلها المختلف والجميع كان سعيدا بها.





وأضاف، أنه حين استقل القطار شاهد الاختلاف الكبير في نظافة وتطور القطار من الداخل خاصة الحمامات والبوفية، مشيرًا، أنه يتمني أن يشمل هذا التطور كل القطارات علي مستوي الجمهورية.





فيما قال الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل، إنه يبارك للشعب المصري والعاملين بالسكة الحديد وجمهور الركاب تطوير السكة الحديد، مشيرا إلى أنه وقيادات السكة الحديد متواجدون لخدمة المواطن وتوفير كل سبل الراحة له.







