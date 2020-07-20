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مرأة

كورونا ينتقل بين الأطفال في هذه الفئة العمرية.. تعرف على سنهم

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:31 ص
كورونا ينتقل بين
كورونا ينتقل بين الأطفال في هذه الفئة العمرية
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حياة عبد العزيز
حذرت دراسة حديثة من انتشار فيروس كورونا بين الاطفال الذي يبلغ أعمارهم 10 أعوام وحتى 19 عام، حيث حقيقة انتقال الفيروس بين الأطفال أثار الجدل أكثر من مرة.

وأكد الباحثون المشرفون على الدراسة في كوريا الجنوبية أن فيروس كورونا ينتقل بين الأطفال ولكن بشكل أقل مقارنة بالكبار.

وأفادت الدارسة التي نشرت على موقع جريدة "نيويورك تايمز" أن من الأفضل عدم فتح المدارس مرة أخرى إلا بعد انتهاء الوباء العالمي.

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وقال الدكتور مايكل أوسترهولم، أخصائى الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا الأمريكية: "أخشى أن يكون هناك شعور بأن الأطفال لن يصابوا بالعدوى أو لا يصابون بنفس الطريقة التي يصاب بها البالغون"، مضيفا: "يجب أن نعرف سيكون هناك انتقال للعدوى.. ما علينا فعله هو قبول ذلك الآن وإدراجه في خططنا".


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