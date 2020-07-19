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برلمان

أخبار البرلمان: إقرار عقوبات الإخلال بالامتحانات.. وإحالة قانون تنظيم دار الإفتاء لمجلس الدولة

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:54 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأحد  19 يوليو:


المستأجر يدفع للمالك 60% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها.. مشروع قانون للإيجار القديم


وزير الري أمام البرلمان: الدولة لم ولن تقف مكتوفة الأيدي إزاء قضية سد النهضة الإثيوبي


البرلمان يوافق على ترشيح اللواء مهندس محمد أحمد مرسي خلف الله وزير دولة للإنتاج الحربي


مجلس النواب يوافق على قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات في مجموع مواده


خلال مناقشة قانون تنظيم دار الإفتاء.. عبد العال: لا مساس باستقلال الأزهر


النواب يوافق على قانون تنظيم دار الإفتاء في مجموعه ويحيله لمجلس الدولة


الحبس 7 سنوات والرسوب في جميع المواد.. النواب يواجه الغش في الامتحانات بـ 4 عقوبات


وزير قطاع الأعمال يتعهد أمام البرلمان: لا نية لتصفية أي شركة ولا النيل من حقوق العمال



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