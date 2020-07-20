نصائح مهمة جدًا من أستاذ أمراض النساء والتوليد لكل سيدة حامل في ظل انتشار كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد علي أستاذ أمراض النساء والتوليد ، إن السيدات التي يردن الحمل اثناء فترة فيروس كورونا يجب عليهن تأجيل الحمل خلال هذه الفترة .





وأضاف محمد علي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سي المذاع علي قناه دى ام سى ، أن هناك حوامل غير مصابين بفيروس كورونا والهدف الأساسي هنا هو عدم إصابتهم بالفيروس وبالتالي يجب عليها عدم الاختلاط مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.





محمد علي ، أن المرأة الحامل إذا اضطرت للخروج يجب عليها ارتداء الماسك وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة حتى لا تتعرض للاصابة بفيروس كورونا وأوضحالمرأةإذااضطرتالأماكنالمزدحمةحتىتتعرض





وتابع : أن من الضروري ان تقوم بغسل ايديها بالصابون ويجب عليها ألا تخرج إلا للضرورة مؤكدا علي ان الزوج يجب عليهم تطبيق الإجراءات الاحترازية حتى لا ينقل العدوى إلى زوجته الحامل .



