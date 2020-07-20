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بين الناس

أهالى قرية الزاعفرانى بالبحيرة يصرخون من انقطاع المياه بصفة مستمرة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن أحمد حلمى ، من سكان قرية الزاعفرانى مركز كوم حمادة محافظة البحيرة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع  المياه بصفه مستمرة .

ويقول فى رسالته :  ويقول فى رسالته : تقدمنا بالعديد من الشكاوى إلى شركة المياه ، مطالبا بضرورة الضخ المنتظم للمياه ولكن لم يتم الإستجابة.

وطالب بالتدخل لحل المشكلة لحاجة الأهالى للمياه لقضاء احتياجاتهم اليومية والمنزلية من المياه.

للتواصل مع القارئ 
01066850294
أقراء ايضا :


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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