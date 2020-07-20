أبرزهم محمد عامر ومختار مختار.. إبراهيم سعيد: معظم المدربين المصريين "منفسنين" ..فيديو

أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن معظم المدربين المصريين الذين تعامل معهم كانوا "منفسنين" عكس الأجانب.
وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "محمد عامر ومختار مختار من هؤلاء المدربين "المنفسنين"، وهذه طباع لديهم بأنهم يشعرون بالغيرة من النجوم، ولا يوجد مدرب مصري يريد نجما معه فى الفريق".
وأضاف: "المدرب الأجنبي يستطيع التعامل بشكل جيد مع اللاعب النجم، لأنه ينظر إلى أن نجاح اللاعب من نجاحه هو شخصيًا وهذه الاحترافية".
كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قررت تقديم مباريات الدورى الممتاز ليقام يوم 6 بدلا من 8 أغسطس القادم بسبب انشغال الجهات الأمنية بانتخابات مجلس الشيوخ.
يذكر ان اتحاد الكرة تراجع عن اثنين من القرارات الحاسمة التى تم ارسالها ضمن الشروط الخاصة ببطولة الدورى الممتاز وأخطار الأندية بها منذ بداية الموسم الجاري وشملت تقليص عدد اللاعبين الأجانب في صفوف مختلف أندية الدورى المحلي إلي 3 فقط بدءا من الموسم القادم.