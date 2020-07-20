أخبار التوك شو.. أحمد موسى يكشف السيناريو حال فشل مفاوضات سد النهضة.. يوجه رسالة لـ محمد علي.. هاني الناظر: انتهاء كورونا في مصر خلال أغسطس.. ووزير التعليم يكشف سبب تحديد 17 أكتوبر لبدء الدراسة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال السطور الآتية:
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس الدفاع أكد على أواصر العلاقات القوية بين مصر وليبيا.
وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا: "مصر لن تدخر جهدا لدعم ليبيا والشعب الليبي في مواجهة العدوان التركي".
وقع الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، انتهاء وباء فيروس كورونا في القريب العاجل، مؤكدا أن الفيروس يلفظ أنفاسه الأخيرة في مصر.
وأضاف الناظر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم، أن فيروس كورونا المستجد سينتهي مع بداية شهر أغسطس في مصر، لافتا إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر انخفضت مع دخول فصل الصيف.
وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى الهارب محمد علي، قائلًا "الخاين بيدفع التمن غالي".
أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارة التربية والتعليم تعودت منذ سنوات عديدة أن تعمل بطريقة منهجية والتحضير لكل شئ، قائلا: "نفسي الناس تثق فى قدرة الدولة المصرية"، حيث أن الوزارة نجحت بما يوازى 15 مليون مشروع".
قال الإعلامي أحمد موسى، إن القضاء الإسباني يحقق مع اللص الهارب محمد علي في قضيتي غسل الأموال والتهرب من الضرائب، مؤكدا أن الإنتربول الدولي يلاحقه.
وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "الهارب محمد على حالته كرب وبيتهته ووشه جايب ألوان عامل زي الليمونة من التهم"، مردفا «ولسه».
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس الدفاع أكد الاستمرار في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في ملف سد النهضة.
وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا: "إثيوبيا غير واضحة في ملف سد النهضة وبدأت الملء ولكنها تخفي ذلك".
قال العميد محمود محيي الدين، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إنه تم رصد تحرك دبلوماسي قطري تركي باتجاه إثيوبيا خلال الأيام الماضية؛ لزيادة تعنتها في أزمة سد النهضة.
وأضاف "محيي الدين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج « صالة التحرير» المذاع على قناة "صدى البلد"، نحن ندير العديد من الأزمات المتعلقة على رأسها سد النهضة، وملف الإرهاب، والملف الليبي، مؤكدا أن لدينا من القدرات ما يمكننا من التعامل معها بنفس الوقت وبنفس التركيز.
قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، إن التحركات الأخيرة لقوات حكومة الوفاق ومرتزقة تركيا قرب مدينة مصراته بعيدة عن جبهة سرت، مؤكدًا أن تلك التحركات هي مناورات للضخ الإعلامي، وأن هناك ضجة إعلامية أكبر من الواقع على الأرض بالنسبة للمرتزقة.
قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن صحفيًا نقل بعض المعلومات الخاطئة عن قانون التصالح في مخالفات البناء، متابعا أن المسئول عن المصالحة هو من صدرت باسمه الرخصة، وقام بالبناء، ومن ثم قام بـ البيع للملاك، مشددا على أنه المسئول الأصيل عن إتمام عملية التصالح.
قال اللواء محمد زكى الألفى، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن إنعقاد إجتماع مجلس الدفاع الوطنى اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى هذا التوقيت يشير إلى السير فى إطار الشرعية أو الإجراءات التسلسلية التى تمنح القيادة السياسية الإجراءات الشرعية لمتطلبات الموقف فى المرحلة الحالية.