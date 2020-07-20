أخبار التوك شو.. أحمد موسى يكشف السيناريو حال فشل مفاوضات سد النهضة.. يوجه رسالة لـ محمد علي.. هاني الناظر: انتهاء كورونا في مصر خلال أغسطس.. ووزير التعليم يكشف سبب تحديد 17 أكتوبر لبدء الدراسة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال السطور الآتية:

والتعليم الفني، أن وزارة التربية والتعليم تعودت منذ سنوات عديدة أن تعمل بطريقة منهجية والتحضير لكل شئ، قائلا: "نفسي الناس تثق فى قدرة الدولة المصرية"، حيث أن الوزارة نجحت بما يوازى 15 مليون مشروع".

وأضاف أحمد موسى ، أثناء تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "الهارب محمد على حالته كرب وبيتهته ووشه جايب ألوان عامل زي الليمونة من التهم"، مردفا «ولسه».





قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس الدفاع أكد الاستمرار في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في ملف سد النهضة.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا: "إثيوبيا غير واضحة في ملف سد النهضة وبدأت الملء ولكنها تخفي ذلك".





قال العميد محمود محيي الدين، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إنه تم رصد تحرك دبلوماسي قطري تركي باتجاه إثيوبيا خلال الأيام الماضية ؛ لزيادة تعنتها في أزمة سد النهضة.

وأضاف "محيي الدين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج « صالة التحرير» المذاع على قناة "صدى البلد"، نحن ندير العديد من الأزمات المتعلقة على رأسها سد النهضة، وملف الإرهاب، والملف الليبي، مؤكدا أن لدينا من القدرات ما يمكننا من التعامل معها بنفس الوقت وبنفس التركيز.





قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، إن التحركات الأخيرة لقوات حكومة الوفاق ومرتزقة تركيا قرب مدينة مصراته بعيدة عن جبهة سرت، مؤكدًا أن تلك التحركات هي مناورات للضخ الإعلامي، وأن هناك ضجة إعلامية أكبر من الواقع على الأرض بالنسبة للمرتزقة.





قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن صحفيًا نقل بعض المعلومات الخاطئة عن قانون التصالح في مخالفات البناء، متابعا أن المسئول عن المصالحة هو من صدرت باسمه الرخصة، وقام بالبناء، ومن ثم قام بـ البيع للملاك، مشددا على أنه المسئول الأصيل عن إتمام عملية التصالح.



