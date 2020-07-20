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رياضة

إبراهيم سعيد: الزمالك منافس الأهلي الحقيقي.. والمقاولون فى المركز الخامس.. فيديو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:29 ص
الزمالك والاهلي
الزمالك والاهلي
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حسن العمدة
أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الفارس الأبيض هو المنافس الحقيقي للمارد الأحمر، وسيعود بقوة عند استئناف بطولة الدوري العام.

وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "مباراة سموحة والفوز بخماسية للزمالك ليست مقياس لكي تضع عليها الجماهير البيضاء الآمال للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويجب النظر إلى مستوي اللاعبين عقب مرور 4 مباريات".
 
وأضاف: "المقاولون قدم دور أول جيد ولكنه فى النهاية سيحتل المركز الخامس لبطولة الدوري، والزمالك سيحصل على المركز الثاني".

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، أما الزمالك فيحل بالمركز الرابع برصيد 31 نقطة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بينما سيتواجه مواطنه الرجاء مع الزمالك.

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