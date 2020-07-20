سيارات حافظت على قيمتها وسط عملائها





وهذا يعني الثقة والراحة والجودة ووفقا للدراسة التي اجراها مركز J.D. Power الأمريكي وسنجد على رأس تلك القائمة بالنسبة للسيارات الفارهة وهي شركات لكزس ، مرسيدس والتي جدد العملاء الثقة فيها بنسبة 47.8 %، ثم علامة "بي إم دبليو" بنسبة 45.1%، يليهم "بورش" بنسبة 44.9%، ثم أودي بنسبة 43.4%.



وتضمنت القائمة أيضا سيارة " جاجوار " بنسبة 20.7 % ثم إنفينيتي بنسبة 27.7 %وسنجد في النهاية مازيراتي جاءت بنسبة 28.7 %.



أما بالنسبة للسيارات الإقتصادية فتصدرت القائمة شركة " سوبارو " اليابانية بنسبة ولاء 60.5 % ثم " تويوتا " اليابانية بنسبة 60.3 % تليهم " هوندا " اليابانية بنسبة 58.7 % ثم شاحنات "رام" بنسبة 57.3 % ويليهم فورد تأتي نسبة 54.3 % ثم " كيا " الكورية الجنوية بنسة 1.3 % و" شيفروليه " بنسبة 49.1 %.





هناك ملايين السيارات الموجودة في العالم حصلت على لقب الأكثر فوزرا في " ولاء العميل " أي أن المستهلك جرب هذه السيارة وكرر التجربة مرة أخرى بشراء سيارة جديدا من نفس العلامة.