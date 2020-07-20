سيارات حافظت على قيمتها وسط عملائها

هناك ملايين السيارات الموجودة في العالم حصلت على لقب الأكثر فوزرا في " ولاء العميل " أي أن المستهلك جرب هذه السيارة وكرر التجربة مرة أخرى بشراء سيارة جديدا من نفس العلامة.
وهذا يعني الثقة والراحة والجودة ووفقا للدراسة التي اجراها مركز J.D. Power الأمريكي وسنجد على رأس تلك القائمة بالنسبة للسيارات الفارهة وهي شركات لكزس ، مرسيدس والتي جدد العملاء الثقة فيها بنسبة 47.8 %، ثم علامة "بي إم دبليو" بنسبة 45.1%، يليهم "بورش" بنسبة 44.9%، ثم أودي بنسبة 43.4%.
وتضمنت القائمة أيضا سيارة " جاجوار " بنسبة 20.7 % ثم إنفينيتي بنسبة 27.7 %وسنجد في النهاية مازيراتي جاءت بنسبة 28.7 %.
أما بالنسبة للسيارات الإقتصادية فتصدرت القائمة شركة " سوبارو " اليابانية بنسبة ولاء 60.5 % ثم " تويوتا " اليابانية بنسبة 60.3 % تليهم " هوندا " اليابانية بنسبة 58.7 % ثم شاحنات "رام" بنسبة 57.3 % ويليهم فورد تأتي نسبة 54.3 % ثم " كيا " الكورية الجنوية بنسة 1.3 % و" شيفروليه " بنسبة 49.1 %.
وتضمنت القائمة أيضا سيارة " جاجوار " بنسبة 20.7 % ثم إنفينيتي بنسبة 27.7 %وسنجد في النهاية مازيراتي جاءت بنسبة 28.7 %.
أما بالنسبة للسيارات الإقتصادية فتصدرت القائمة شركة " سوبارو " اليابانية بنسبة ولاء 60.5 % ثم " تويوتا " اليابانية بنسبة 60.3 % تليهم " هوندا " اليابانية بنسبة 58.7 % ثم شاحنات "رام" بنسبة 57.3 % ويليهم فورد تأتي نسبة 54.3 % ثم " كيا " الكورية الجنوية بنسة 1.3 % و" شيفروليه " بنسبة 49.1 %.