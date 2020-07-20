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هل تجاوزنا ذروة الإصابة بكورونا ولماذا يجب علينا أخذ تطعيم الإنفلونزا؟.. الصحة العالمية تجيب ..فيديو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:39 ص
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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إبراهيم القادري
قال علاء حشيش مسئول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، إن الفترة السابقة شهدت تزايدا في أعداد الإصابات بـ كورونا والتي يتم التبليغ بها لمنظمة الصحة العالمية؛ وهو ما يدعو للقلق.

وأضاف علاء حشيش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع علي قناة "تن"، أن الدول تحتاج إلى بذل مجهود أكبر لاحتواء فيروس كورونا، مؤكدا أن الصين تزايد بها عدد الإصابات ولكنها استطاعت السيطرة عليها.

وأشار علاء حشيش، إلى أهمية ترك العادات التي تتسبب في الإصابات مثل السلام والأحضان حتى نستطيع تقليل انتشار الوباء.

وتابع أن مصر علي مدار الفترة الماضية تقوم بتسجيل أعداد إصابات فيروس كورونا أقل من 1000 وهذا شيء مبشر ويدعو للتفاؤل.

وأوضح أن فترة التزايد الكبير كانت في نهاية رمضان وأسبوع العيد، وكانت صدمة لكنها شكّلت وعيا لدى المواطنين، مؤكدا أن الشتاء يكثر به فيروس الإنفلونزا الموسمي والفيروسات التنافسية المختلفة.

وألمح إلى أن التطعيم الموسمي للإنفلونزا مهم جدا؛ لأن موسم الشتاء القادم سيكون به إنفلونزا مع فيروس كورونا؛ ومن ثم نحتاج إلى أن نقلل أى مشاكل يمكنها أن تحدث التهابا رئويا.

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