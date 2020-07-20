احذر جبابرة مصر.. إعلامية كويتية لـ أردوغان: أنت فاكر ليبيا من إرث أبيك

دحضت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد الشائعات والأخبار المفبركة والمزيفة التى تواصل قناة الجزيرة المشبوهة بثتها بشكل يومي ضد دولة الإمارات العربية المتحدة وإتهامها الباطل الباطل بوجود صفقات سرية مع المشير خليفة حفتر، لافتة إلى أنها محاولات بائسة لصرف الأنظار عن النجاحات التى حققتها مصر مؤخرًا فى ردع الإحتلال التركى الزاحف على الأراضى الليبية.

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وأوضحت "الرشيد"، فى رسالة بثتها عبر صدى البلد، أن مسلسل الفبركة ضد الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي مستمرا ولا يتوقف بدعم تركى قطري وتزايد فى الفترة الأخيرة لا سيما وأن الإنجازات التى حققها أبناء زايد تسبب صداعا مزمنا فى رأس أردوغان وأعوانه، مشيرة إلى أن حالة الفراغ التى باتت عليها قناة الجزيرة جعلتها تبحث عن اختلاق الأكاذيب لملء عقول مشاهديها المواليين للجماعات الإخوانية وأحزاب الشيطان، لافتة إلى أنه بالنظر إلى المحتوى المقدم منصبا على مهاجمة دول الرباعى العربي واستهدافهم بنشر أكاذيب وأخبار عارية عن الصحة والمهنية.

ووجهت الرشيد رسالة شديدة اللهجة للإتهامات التركية الباطلة التى وجهها كل من الرئيس التركى ووزير خارجيته بأن التدخلات المصرية في الشأن الليبي غير شرعية"، فيما وصف كلاهما ، موقف الإمارات بانه "قرصنة" قائلة لهما " لتكون ليبيا من إرث أبيك ياأردوغان ونحن لا ندري.. احذر من جبابرة مصر فى إشارة منها للجيش المصري" ومضيفة فى الوقت ذاته، تقترب من الحدود تحترق".

ولفتت الرشيد، إلى الصفعة المدوية التى تلقاها أردوغان بعد لقاء الرئيس السيسي بشيوخ وأعيان القبائل الليبية عندما قال أحفاد عمر المختار صاحب البيت لا يستأذن في دخوله إذ تعكس الفرق الشاسع بين الجار المؤتمن الأمين والمحتل.

وأشادت الرشيد، بجهود الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي، مشيرة إلى أن مواقفه دائما ما تسعى لخير الأمة العربية وهو يمثل نموذجها الناصع ولسانها القارع وسندها الرادع.