اهم الاخبار.. السيسي وأبو مازن يناقشان القضية الفلسطينية.. الأهلي يغلق ملف باهر المحمدي .. حماية المستهلك تلزم شركات المحمول بضوابط جديدة بـ كول تون

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، محليا وعالميا.

الرئيس السيسي وأبو مازن يناقشان هاتفيا آخر تطورات القضية الفلسطينية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.





غسيل مليارات الدينارات.. تفاصيل التحقيق مع مشاهير السوشيال ميديا في الكويت

أسفرت تحقيقات الأجهزة القضائية فى الكويت ممثلة فى النيابة العامة وجهاز أمن الدولة ووحدة التحريات فى القضية التى استحوذت على الرأي العام الكويتي والمرفوعة ضد مشاهير السوشيال ميديا عن نتائج في غاية الأهمية.





الأهلي يغلق ملف باهر المحمدي.. وفايلر يوافق على ضم أسامة جلال

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسؤولي النادي الأهلي اتفقوا مع نظرائهم في الاسماعيلي علي تأجيل التعاقد مع باهر المحمدي لاعب الفريق الساحلي إلي الموسم بعد المقبل بناء علي طلب مسؤولي الدراويش بسبب انتخابات مجلس الادارة التي ستقام العام المقبل.





وداعا لفوضى الـ كول تون.. حماية المستهلك تلزم شركات المحمول بضوابط تقديم الخدمة

صرح الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، بأنه تم عقد اجتماع لممثلى شركات المحمول الأربعة العاملة فى السوق المصرية - وذلك عبر تقنية zoom للاجتماعات الإلكترونية عن بُعد فى ضوء استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا – تم الاتفاق فيه على ضرورة قيام الشركات المقدمة لخدمة المحمول والانترنت

انخفاض كبير في الإصابات.. الصحة: تسجيل 603 حالات جديدة بـ كورونا.. و51 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن خروج 512 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى اليوم.





تشيلسي يقصي مانشستر يونايتد ويضرب موعدا مع أرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. فيديو

تأهل نادي تشيلسي لنهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد فوزه على نظيره نادي مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي بلندن في دور نصف النهائي..





الهيئة الوطنية للانتخابات: قبول أوراق 762 مرشحا لمجلس الشيوخ واستبعاد 150

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأحد، أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بنظاميها الفردي والقوائم، عقب انتهاء لجان الفحص والبت فى طلبات الترشح وصفات المرشحين الانتهاء من مراجعة المستندات المطلوبة من كل مرشح على حدة وبلغ عدد أسماء المرشحين المقبولين

حكاية قتل طالب جامعي في عز الظهر بالمنيا

هزت جريمة قتل بشعة أركان مركز سمالوط شمال المنيا حيث قام شخصان بذبح طالب جامعي في عز الظهر بسبب خصومة ثأرية.

16 سبتمبر.. نظر استئناف الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة

حددت محكمة جنح مستأنف الدقى، جلسة 16 سبتمبر المقبل، لنظر استئناف الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة على خلفية اتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، والصادر من محكمة جنح الدقى.