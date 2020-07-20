هريدي: لا حل عسكري للأزمة الليبية ومصر تسعى لحل الأزمة بين الفرقاء

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية ومصر تسعى لحل الأزمة بين الفرقاء الليبيين.





وأوضح هريدي خلال لقائه بقناة الغد، أن اجتماع مجلس الدفاع الوطني أكد على رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مصر تسعى للحل السياسي في ليبيا، لكن في الوقت نفسه، إذا تطورت الأمور على الصعيد العسكري، فمصر قادرة على تغيير المشهد عسكريًا في ليبيا، لكن اجتماع مجلس الدفاع الوطني في الأساس، رسالة سلام وتهدئة ومد اليد لكل الفرقاء في ليبيا، ونتمنى أن تقرأ حكومة الوفاق في ليبيا الموقف المصري بشكل متقن وسليم.





وأشار إلى ما يتردد حول استمرار التعزيزات التركية عبر خط جوي مستمر بين تركيا والمنطقة الغربية في ليبيا ودفع تعزيزات تجاه سرت من جانب حكومة الوفاق، الأمر الذي ينبئ أنه ربما يوجد بعض الأعضاء في المجلس الرئاسي الليبي، يعتقدون القدرة على حسم الوقف في ليبيا عسكريا.





وقال هريدي، إن مصر تتفق مع الموقف الدولي بألا حل عسكريا للأزمة الليبية ولكن الحل يكمن في جلوس ممثلي الشعب الليبي في إطار قرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين، في ظل موقف أوروبي جديد خرج أمس عبر إعلان فرنسي إيطالي ألماني يعارض التدخل الأجنبي في ليبيا، ويطالب بتكريس حظر تصدير السلاح، لنكون أمام موقف مصري عربي دولي يرفض اللجوء للحلول العسكرية في ليبيا لأنها لن تخرج البلاد من الصراعات.