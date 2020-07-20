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توك شو

مساعد وزير العدل يوضح تفاصيل تطبيق أرغب في عمل توكيل.. فيديو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:12 ص
وزارة العدل
وزارة العدل
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اسراء صبري
أكد المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، على أن وزارة العدل لا  تكل في العمل من أجل تسهيل الخدمات على المواطنين، خاصة في القطاعات الجماهيرية مثل الشهر العقاري، متابعا: بالتعاون مع وزارة الاتصالات، قمنا بإتاحة خدمتين للمواطنين.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون أي" أنه تم تدشين تطبيق "أرغب في عمل توكيل"،معقبا: قمنا بإنزال هذا التطبيق تجربيا على تليفونات الأندرويد في منطقة شمال القاهرة.

وأضاف أن التطبيق يتيح العديد من الخدمات منها الاستعلام عن كثافة بعض المكاتب الخاصة بالشهر العقاري، بالإضافة إلى وجود خدمات أخري، متابعا: يمكنك اختيارنوع الخدمة واليوم الذي ترغب في التواجد فيه.

وأوضح أن التطبيق وبمجرد نزوله حدث عليه أقبال شديد، متابعا: بداية من أمس تمت إتاحة التطبيق على محافظة القاهرة والإسكندرية والجيزة، معقبا:تم تقسيم اليوم إلى فترات من أجل عدم التزاحم.

وأشار إلى أنه يوجد ١٤ خدمة توكيلات عبر موقع خدمة مصر الإلكترونى الذى تم تطبيقه اليوم تجريبيا على شمال القاهرة.
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