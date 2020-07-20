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توك شو

سوسن بدر تكشف لأول مرة واقعة تنمر تعرضت لها في سوبر ماركت

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:09 ص
سوسن بدر
سوسن بدر
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عادل نصار
عزت الفنانة سوسن بدر، نظرة المجتمع المتناقضة  تجاه المراة والرجل مع تقدمهما في السن ونظرتهم المختلفة تجاه الطرفين إلى تفشي ظاهرة " التنمر " في المجتمع خلال الاونة الأخيرة.
 
واصفة في حوارها عبر تطبيق "زووم" لبرنامج "القاهرة الان"، المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، ظاهرة التنمر بالغريبة والجديدة على المجتمع المصري، قائلة "حالة جديدة على الشخصية المصرية ماعشنهاش قبل كده". 

وكشفت أنها لاتخشى من التنمر  لان شكلها وشخصيتها تعكس قناعتها والامر الواقع وتابعت " هنكبر والصغير النهارده هيكبر بكرة .. وكل سن له بهجته وجماله ... والي بيتنمر النهارده هيكبر بكرة  حقي أعيش ومش هتدفنونا بالحيا مش بتكلم عليا كفنانة  لكن كأي ست  بتكبر محامية أو طبيبة او محامية   " .

وسردت بدر، واقعة تنمر تعرضت لها  مع أول إطلالة لها باللوك الجديد  قائلة "  أول ماعملت اللوك وبدون اي مقدمات تعرضت للتنمر من سيدة زي زيها مقاربة ليا في العمر وبتلبس كويس بصلتي وانا  في السوبر ماركت وقلتلي بحدة "شتيمة وحشة اوي " مش هينفع اققولها وتساءلت هوا أنا عملت زيك  وعلقت على لبسك ولون شعرك ؟ .

وتابعت قائلة :"انا مش عارفة إيه التغيرات الي طرات على الشخصية المصرية دي، وهل لها علاقة بالاجيال الجديدة؟".

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