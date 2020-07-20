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إعلامي صيني يكشف أسباب إعلان حالة الطوارئ من جديد بسبب كورونا ..فيديو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:02 ص
نادر رونغ هوان الإعلامي
نادر رونغ هوان الإعلامي الصيني
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إبراهيم القادري
قال "نادر رونغ هوان"، الإعلامي الصيني، إن فيروس كورونا بدأ انتشاره مجددا منذ 3 أيام في مدينة أورومتشي بمقاطعة شينجيانغ بتسجيل حالة إصابة واحدة، ثم انتشر بعد الفيروس حتى وصل عدد الإصابات إلى 30 حالة مؤكدة.

وأضاف "نادر رونغ"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن"، أن هناك 41 حالة لم تظهر عليهم أعراض كما أن حالات الإصابة ليست خطيرة.

وأوضح نادر رونغ، أن مدينة شينجيانغ بعيدة عن بكين العاصمة، وهي تقع في شمال غرب الصين، كما أن السلطات أعلنت حالة الطوارئ في مدينة أورومتشي فقط.

وتابع الإعلامي الصيني، أن السلطات قامت بعمل سلسلة من الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا مثل تعليق الرحلات إلى مدينة أورومتشي.

وأوضح أن سكان مدينة أورومتشي لا يمكنهم مغادرة المدينة إلا للضرورة القصوى، مؤكدا إغلاق جميع الأحياء السكنية.

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