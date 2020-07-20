محافظ الشرقية يحكي تفاصيل زيارته لطفل بالوعة الزقازيق للاطمئنان عليه

كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تفاصيل زيارته لطفل بالوعة الزقازيق للاطمئنان عليه، قائلا: "أحنا الى مسئولين عن ولادنا، والأخطاء التى تحدث نتيجة ثقافة الإهمال المتراكمة لدى الشعب منذ مدة يجب أن تنتهي".





وأضاف "غراب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لا يجوز على الأشخاص المسئولين على منطقة البلاعات تركها مفتوحة وعرض المواطنين للخطر، موضحا أن العمال نفسهم عرضى أنهم يقعوا فيها.





وتابع أن هناك ما يسمى بالصحة والسلامة المهنية، منوها بأنه يجب أن تنتهى مرحلة الإهمال الشديد والاستهانة بأعمار الناس، حيث أن هذا ما فعله بعقد غرامة على المقاول الذى تركها مفتوحة وإحالة الموضوع للتحقيق، قائلا: "روحت زورت ابننا علشان أطمئن عليه ووكيل وزارة الصحة تواصل معه، وغدا سيقابله".





وأكد أن الطفل لا يوجد لديه إصابة عضوية إلا بعض الإصابات الطفيفة، نتيجة وقوعه فى بيارة صرف صح، وقام بتناول بعض المضادات الحيوية والمطهرات المعوية.





وأشار إلى أنه أصيب بحالة من الفزع بسبب التجربة، إلا أنه تم التواصل مع مختص نفسي له بسبب حالة الخوف الخاصة به.