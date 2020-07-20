مسبار الأمل.. هزاع بن زايد: اليوم تسجل الإمارات تاريخا جديدا مجيدا

وجه الشيخ هزاع بن زايد، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، التهنئة إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، والشيخ محمد بن راشد، وكافة الأمراء والمسئولين على انطلاق مسبار الأمل من اليابان.





وكتب الشيخ هزاع على تويتر: "نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد والحكام وأولياء العهود والإماراتيين والعرب جميعًا بالإطلاق الناجح لمسبار الأمل.. لحظة فارقة لمسيرة الإمارات العلمية والتنموية ولمكانتها المتقدمة في العالم".





وأضاف: "اليوم تسجل الإمارات تاريخًا جديدًا مجيدًا، ومرحلة متجددة من مسيرتها نحو المستقبل، مستذكرين الشيخ زايد والآباء المؤسسين وتضحياتهم الغالية للوصول إلى هذا الإنجاز حيث ترسخ الإمارات مكانتها المرموقة بين الدول وتسخر طاقاتها لخدمة الإنسانية وتطورها".





وتابع: "كل الشكر والتقدير لمن عمل طوال السنوات الماضية لجعل هذا الحلم حقيقة، مسبار الأمل ثمرة جهودكم وإخلاصكم وسهر الليالي، نفتخر بكم وبهذا الإنجاز التاريخي الذي تحقق بعملكم وبدعم القيادة الحكيمة لكم، وننتظر من الشباب الإماراتي مزيدًا من الإنجازات في هذا الميدان الحيوي".





وانطلق منذ قليل مسبار الأمل الإماراتي من قاعدة تانيجاشيما اليابانية إلى كوكب المريخ.





ومن المتوقع أن يصل مسبار الأمل إلى كوكب المريخ في فبراير عام 2021، وهو العام الذي تحتفل فيه الإمارات بمرور 50 عاما على تأسيسها، وستكون مهمة الأمل الناجحة خطوة كبيرة للاقتصاد المعتمد على النفط، والذي يسعى إلى مستقبل في الفضاء.