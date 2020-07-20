AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مسبار الأمل.. هزاع بن زايد: اليوم تسجل الإمارات تاريخا جديدا مجيدا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:47 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
وجه الشيخ هزاع بن زايد، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، التهنئة إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، والشيخ محمد بن راشد، وكافة الأمراء والمسئولين على انطلاق مسبار الأمل من اليابان. 

وكتب الشيخ هزاع على تويتر: "نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد والحكام وأولياء العهود والإماراتيين والعرب جميعًا بالإطلاق الناجح لمسبار الأمل.. لحظة فارقة لمسيرة الإمارات العلمية والتنموية ولمكانتها  المتقدمة في العالم". 

وأضاف: "اليوم تسجل الإمارات تاريخًا جديدًا مجيدًا، ومرحلة متجددة من مسيرتها نحو المستقبل، مستذكرين الشيخ زايد والآباء المؤسسين وتضحياتهم الغالية للوصول إلى هذا الإنجاز حيث ترسخ الإمارات مكانتها المرموقة بين الدول وتسخر طاقاتها لخدمة الإنسانية وتطورها". 

وتابع: "كل الشكر والتقدير لمن عمل طوال السنوات الماضية لجعل هذا الحلم حقيقة، مسبار الأمل ثمرة جهودكم وإخلاصكم وسهر الليالي، نفتخر بكم وبهذا الإنجاز التاريخي الذي تحقق بعملكم وبدعم القيادة الحكيمة لكم، وننتظر من الشباب الإماراتي مزيدًا من الإنجازات في هذا الميدان الحيوي". 

وانطلق منذ قليل مسبار الأمل الإماراتي من قاعدة تانيجاشيما اليابانية إلى كوكب المريخ.

ومن المتوقع أن يصل مسبار الأمل إلى كوكب المريخ في فبراير عام 2021، وهو العام الذي تحتفل فيه الإمارات بمرور 50 عاما على تأسيسها، وستكون مهمة الأمل الناجحة خطوة كبيرة للاقتصاد المعتمد على النفط، والذي يسعى إلى مستقبل في الفضاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العرب إلى المريخ.. قصة أول مسبار إماراتي ينطلق إلى الكوكب الأحمر

مسبار الأمل.. إعلامية كويتية: الإمارات لا تعرف المستحيل وأحيت حلم امتد 60 عاما

أول مهمة عربية..تأجيل إطلاق مسبار الأمل الإماراتي لاستكشاف المريخ

في رحلة تمتد لـ 60 مليون كم .. الإمارات أول دولة عربية وإسلامية تطلق مسبارا إلى المريخ | صور

تحديد موعد جديد لإطلاق مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ

بث مباشر.. إطلاق مسبار "الأمل" الإماراتي إلى كوكب المريخ

ترشيحاتنا

أحمد موسى لـ محمد علي: الخاين بيدفع التمن غالي

وزير التعليم يشرح نظام العام الدراسي الجديد لطلاب كل مرحلة دراسية

هل يستمر أحمد فتحي مع الأهلي لنهاية الموسم؟.. بيراميدز يرد

لميس الحديدي لـ عبد الرحمن أبو زهرة : حقك علينا ما تزعلش يا أستاذ

الجيش الليبي: تركيا حشدت عددا كبيرا من المرتزقة في مصراتة

احذر جبابرة مصر.. إعلامية كويتية لـ أردوغان: أنت فاكر ليبيا من إرث أبيك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطوبتها.. شاهد أجمل إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة

إنجي شرف تخطف الأنظار بصورة على البحر

بعد اتهامها بالتنمر والعنصرية.. شاهد صور عرضت يارا نعوم للانتقاد