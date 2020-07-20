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بين الناس

أهالي كفر شكر بالقليوبية يستغيثون بالمسئولين لسرعة افتتاح مستشفى كفر شكر المركزي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن عماد الغلبان، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسؤولين بالصحة لسرعة افتتاح مستشفى كفر شكر المركزي.

ويقول فى رسالته : نشكو من غلق مستشفي كفر شكر المركزي منذ أكثر من أربع سنوات تقريبا ، ليتم تجديدها وحتي الان لم يتم الانتهاء منها و تم معاينتها من أكثر من ثلاث محافظين  ومنذ شهور في ظل وباء كورونا ونسمع لوزيرة الصحة انه سيتم تشغيلها خلال ١٠ أيام مستشفي عزل وحتي الان لا جديد.

للتواصل مع القارئ 01063735950 

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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


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