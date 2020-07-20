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محافظات

ضبطت جيم ورفع أكشاك مخالفة.. حي الدقي يشن حملة ليلية لردع المخالفين

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:00 ص
حي الدقي يشن حملة
حي الدقي يشن حملة ليلية لردع المخالفين
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محمد الصاحى

واصل حي الدقي بمحافظة الجيزة، برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، حملاته المستمرة في مختلف الشوارع، على مدار اليوم،  لرصد المخالفات ومواجهتها في الحال.


وأسفرت الحملة التي شنها حي الدقي مساء الاحد، عن رصد جيم تم بناؤه بطريقة مخالفة للتنظيم في شارع الثورة وتم اخطار مهندس الحي لمراجعه الرسومات الهندسية لتحديد المخالفات وتوعيه المواطنين لامكانيه التصالح  وتقنين الأوضاع في مخالفات المباني حتي ٢٠٢٠/٩/٣٠ .


كما تمكنت الحملات من تحرير غرامه ماليه ٥٠٠ ج للسيارات المخالفه بالانتظار اعلي الرصيف المخصص للمشاة.


ووجه رئيس حي الدقي خلال حملته، أصحاب العقارات بضرورة الالتزام بفتح الجراجات للسيارات فقط، مشيرا إلى أنه في حال رصد جراجات مخالفة سيعمل الحب على إدارة الجراج واستغلاله للصالح.


وتمكنت الحملة من رصد صالون حلاقه بدون ترخيص في شارع مكه وتم رفع المحتويات لإيقاف النشاط، ومواصلة رفع الاشغالات من امام الأكشاك والمحلات والكافيهات، وابداع المضبوطات في مخازن الحي.


وأوضح رئيس حي الدقي، ان تلك الحملات تاتي بناء على توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة اليقظة التامة، وتكثيف الحملات في شوارع المحافظة لإعادة الانضباط وردع المخالفين.

ضبطت جيم ورفع أكشاك مخالفة.. حي الدقي يشن حملة ليلية لردع المخالفين
ضبطت جيم ورفع أكشاك مخالفة.. حي الدقي يشن حملة ليلية لردع المخالفين
ضبطت جيم ورفع أكشاك مخالفة.. حي الدقي يشن حملة ليلية لردع المخالفين
ضبطت جيم ورفع أكشاك مخالفة.. حي الدقي يشن حملة ليلية لردع المخالفين
ضبطت جيم ورفع أكشاك مخالفة.. حي الدقي يشن حملة ليلية لردع المخالفين
ضبطت جيم ورفع أكشاك مخالفة.. حي الدقي يشن حملة ليلية لردع المخالفين
ضبطت جيم ورفع أكشاك مخالفة.. حي الدقي يشن حملة ليلية لردع المخالفين
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