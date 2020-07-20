محافظ الإسكندرية يتحدث عن تفاصيل البحث عن جثة شادي المفقودة بشاطئ النخيل

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن حادث الغرق الذى راح منه 11 شخصا بشاطئ النخيل كان واقعه مؤلم جدا على جميع أهالى الإسكندرية وأهالى محافظة البحيرة والذى كان معظم الغرقة منهم، مشيرا إلى أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات لخروج 11 جثة من الشاطئ.





وأضاف "الشريف" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الجثة الأخيرة والتى لم بتم العثور عليها الخاصة بالصبي شادى بسن ال18 عاما من البحيرة، حيث أنها تبدو عالقة بين الصخور، وتم إقامة جميع الإجراءات التى من الممكن أن تتخذها الدولة للعثور عليها.





وتابع أن الإنقاذ النهرى والبحرى قاموا بالغوص فى مركز الغوص فى محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى غواصين متبرعين للعثور على جثة شادى، لافتا إلى أنه تفاجئ بوجود 6 غواصين متدربين ومتبرعين وسيتم البدأ فى البحث عنه فى الليل، حيث أن البحث خلال ساعات الليل تكون أيسر لخفة الموج والدوامات.





وأكد أنه يتم الأن العمل فى البحث عن الجثة لمدة يومين، بالإضافة إلى الإنقاذ البحرى والنهرى، متابعا أن والدة شادى كانت منهارة لأن لها إبن أخر متوفى فى نفس الواقعة، ناصحا بأن يكون هناك زيادة وعى لدى الأهالي.





وأشار: "الطفل شادى نزل البحر الساعة 4 الفجر والساعة الخامسة والثلث أخدنا البلاغ، والناس نزلت وحاولت تنقذوا واحد ورا التان وحدث الغرق ل11 واحد فى ساعة واحدة"، حيث أنه على الرغم من الإعلانات واللافتات والإعلانات بالشاطئ التى تحذر من النزول إلى الشاطئ.