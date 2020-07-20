فاروق جعفر: بن شرقي ليس له بديل.. والزمالك قدم أداء جماعيا أمام سموحة

أشاد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال مواجهة نادي سموحة في المباراة الودية التي جمعت بينهما أمس " الأحد"، والتي انتهت بخمسة أهداف مقابل هدف.
وقال فاروق جعفر في تصريحات هاتفية لفضائية " اون تايم سبورتس"،:" الزمالك قدم مباراة قوية تكتيكيا خاصة في الأداء الحركي للاعبين داخل الملعب.
وأكد فاروق جعفر أن لاعبي الزمالك استطاعوا تحقيق مكاسب عديدة مثل تألق يوسف أوباما وعبد الشافي وحازم إمام وإسلام جابر "، مشيرا إلي ظهور لاعبي الفريق بالإداء الجماعي خلال مواجهة نادي سموحة.
وتابع:" من الصعب تعويض لاعب مثل أشرف بن شرقي بسبب إمكانياته وطريقة تفكيره داخل الملعب.