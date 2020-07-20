فاروق جعفر: بن شرقي ليس له بديل.. والزمالك قدم أداء جماعيا أمام سموحة

أخبار الزمالك: الأبيض يكتسح سموحة بخماسية.. وأمير مرتضي: جاهزون لخوض دوري أبطال إفريقيا في أي مكان.. ومخاطبة السلطات المغربية لإعادة بنشرقي وأوناجم