تعقيم مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب بالقاهرة.. صور

أكدت وزارة الأوقاف ، أن مديرية أوقاف القاهرة تواصل تعقيم وتطهير وتجهيز مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب -رضي الله عنها وأرضاها-تحت إشراف الواعظات المتميزات.





اقرأ أيضًا..

وكان مسجد السيدة زينب استقبل المصليات داخل مصلى السيدات بالمسجد، حيث قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فتح مصلى السيدات بالمسجد بشكل تجريبى تمهيدا لتعميمه على عدد من المساجد الكبرى، في حال التزام المصليات بالضوابط والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة منذ إعادة فتح المساجد.





قرار فتح مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب، يأتي لعدد من الأسباب والمزايا التي ينفرد بها مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب وأبرزها سعة المصلى ووجود عدد من واعظات الأوقاف يشرفن على المصلى.



