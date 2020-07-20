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ديني

تعقيم مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب بالقاهرة.. صور

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:01 ص
تعقيم مصلى السيدات
تعقيم مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب بالقاهرة
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محمد صبري عبد الرحيم
أكدت وزارة الأوقاف ، أن مديرية أوقاف القاهرة تواصل تعقيم وتطهير وتجهيز مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب -رضي الله عنها وأرضاها-تحت إشراف الواعظات المتميزات.

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وكان مسجد السيدة زينب استقبل المصليات داخل مصلى السيدات بالمسجد، حيث قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فتح مصلى السيدات بالمسجد بشكل تجريبى تمهيدا لتعميمه على عدد من المساجد الكبرى، في حال التزام المصليات بالضوابط والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة منذ إعادة فتح المساجد.

قرار فتح مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب، يأتي لعدد من الأسباب والمزايا التي ينفرد بها مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب وأبرزها سعة المصلى ووجود عدد من واعظات الأوقاف يشرفن على المصلى.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن القرار يأتي في إطار خطتها لإعداد مصليات السيدات ببعض المساجد الكبرى لإعادة فتحها تدريجيا للصلاة تحت الإشراف الكامل لواعظات الأوقاف، وانتهت مديرية أوقاف القاهرة تحت إشراف الشيخ خالد خضر، مدير المديرية من وضع علامات التباعد بين المصليات بمسافات متر ونصف المتر، كما تم توجيه فريق متخصص لتعقيم المصلى تمهيدا لاستقبال السيدات، وللتأكد من خلوه من أي عدوى.
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