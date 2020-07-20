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رياضة

الشباب والرياضة تهيب بالجميع تحرى ضوابط وإجراءات عودة الأنشطة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
تهيب وزارة الشباب والرياضة بجميع أطراف المنظومة الرياضية والمؤسسات الإعلامية ضرورة تحرى الدقة وصحة ما يثار أو يتردد بشأن عودة جميع الأنشطة والفعاليات والمسابقات الرياضية فى الأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب وذلك فى ضوء قرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء وفى ضوء الأكواد الاحترازية المتضمنة بالدليل الاسترشادى الصادر من وزارة الشباب والرياضة والخاص بضوابط وإجراءات عودة النشاط والمعنية برصد ومتابعة عودة النشاط.

وتشدد الوزارة بأنه سيتم تطبيق الضوابط القانونية من خلال الوزارة واللجنة الأوليمبية المصرية على كافة المؤسسات التى تخالف الإجراءات والضوابط الخاصة بعودة الأنشطة والفعاليات الرياضية تخالف الضوابط والإجراءات الواردة بالدليل الاسترشادى للوزارة. 

كما تهيب وزارة الشباب والرياضة بجميع وسائل الإعلام بتحري الدقة حول المعلومات التي يتم تداولها، والرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة تلك المعلومات.
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