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المبادرة الرئاسية لصحة المرأة: الكشف المبكر لأورام الثدي لـ 6 ملايين و200 ألف سيدة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:31 ص
الدكتور هشام الغزالى،
الدكتور هشام الغزالى، أستاذ الأورام بطب عين شمس وعضو المبادر
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور هشام الغزالي، أستاذ الأورام بطب عين شمس، عضو المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة استطاعت الكشف على 6 ملايين و200 ألف سيدة، وتم الفحص المبكر عليهن، في إطار الجهود المبذولة للكشف المبكر عن أورام الثدى.

وأضاف "الغزالي"، أثناء لقائه التلفزيوني ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة لا تقوم فقط بالكشف المبكر عن أورام الثدى، ولكن يتم أيضا الكشف عن الأمراض المزمنة مثل السمنة والسكر والضغط، إضافةً إلى التوعية بالصحة الإنجابية.

وتابع أن هناك اهتماما كبيرا بصحة المرأة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنه ليس فقط يتم الكشف المبكر للأورام.

وأشار إلى أنه تم العمل فى منظومة كاملة بالتعاون مع الجهات المختلفة لصالح المرأة من جامعات ووزارة الصحة والجهات الأخرى المعنية الموجودة بالدولة، متابعا أنه يتم القيام بالتحاليل الباثوليجية فى المبادرة عبر تزويد البنية التحتية لها.

وأكد أنه يتم تحديث البروتوكولات العلاجية بما يتناسب مع البروتوكولات الصحية الطبية العالمية فى الجراحة والعلاجات العلاجية الإشاعية.

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