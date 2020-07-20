أكرم من ذوى الهمم يناشد التضامن توفير عمل له ضمن الـ5%

ناشد المواطن أكرم محمد عبد الرحيم أبوزيد، من أبو الريش البحرى بمحافظة أسوان ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الأجتماعى للموافقة على تعيينه ضمن فئة الـ5% من ذوى الاحتياجات الخاصة.





وقال فى رسالته : لم أحصل على وظيفة والظروف المعيشية صعبة واتمنى الموافقة على توفير عمل مناسبة لحالتى علما بان الرقم القومى الخاص بي هو"28703202800099" وقدمت كل الأوراق الطبية المطلوبة.





للتواصل مع القارىء من خلال الرقم التالى

01129651636

أقراء ايضا :





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



