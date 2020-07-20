AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

سوزوكي أرتيجا في السوق المصرية خلال أيام

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
Advertisements
اماني نوار
كشفت تقارير جديدة أن وكيل سيارات سوزوكي في مصر يجهز الأن طرح موديلات جديدة الفترة المقبلة وعلى رأسها السيارة أرتيجا الجديدة موديل 2020

واكدت التقارير أن السيارات بالفعل وصلت إلى الشركة في مصر وتستعد لطرحها والإعلان عنها في السوق خلال الفترة المقبلة


كما أشارت التقارير إلى أن سعر السيارة سيبغ 270 ألف جنيه  أي موديلات 2020 ترتفع في السعر عن موديلات2019 التي كان سعرها 257 ألف جنيه بفارق 13 ألف جنيه ، بينما لن يختلف موديل 2020 عن موديل 2019  في الشكل الخارجي أو المواصافات والتجهيزات  الميكانيكية والداخلية


وتتميز هذه السيارة عند نزولها إلى مصر بمحرك 1400 سي سي يوفر 90 حصان بالإضافة إلى عزم دوران بواقع 140 نيوتن وتنقل القوة للعجلات الأمامية وذلك عبر ناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات وتتسع السيارة إلى عدد 7 ركاب أما المساحات الزجاجية الجانبية واسعة ومناسبة للعائلات بشكل كبير ،مساحات التخزين داخل السيارة كبيرة، ولكن مساحة الشنطة الخلفيه تصل الي 135 لتر اما بالنسبة لتصميم  فهو جيد للسيارة.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخفيض أسعار شيري أريزو chery arrizo 5 في مصر ..صور

ترشيحاتنا

ذبحوه أمام المارة.. القبض على قاتلي طالب جامعي في المنيا

حلمي طولان: الأهلي لديه 3 فرق

بالسلفي والاحتفال.. كيف استقل المصريون قطارات السكة الحديد الجديدة؟.. صور

بعد وصولها 603 حالات.. أسباب وتفاصيل تراجع إصابات كورونا

سوسن بدر تكشف لأول مرة واقعة تنمر تعرضت لها في سوبر ماركت

الإنتربول الدولي يلاحقه.. أحمد موسى: القضاء الإسباني وضع الهارب محمد علي تحت الرقابة وحالته كرب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطوبتها.. شاهد أجمل إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة

إنجي شرف تخطف الأنظار بصورة على البحر

بعد اتهامها بالتنمر والعنصرية.. شاهد صور عرضت يارا نعوم للانتقاد