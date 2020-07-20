سوزوكي أرتيجا في السوق المصرية خلال أيام

كشفت تقارير جديدة أن وكيل سيارات سوزوكي في مصر يجهز الأن طرح موديلات جديدة الفترة المقبلة وعلى رأسها السيارة أرتيجا الجديدة موديل 2020



واكدت التقارير أن السيارات بالفعل وصلت إلى الشركة في مصر وتستعد لطرحها والإعلان عنها في السوق خلال الفترة المقبلة





كما أشارت التقارير إلى أن سعر السيارة سيبغ 270 ألف جنيه أي موديلات 2020 ترتفع في السعر عن موديلات2019 التي كان سعرها 257 ألف جنيه بفارق 13 ألف جنيه ، بينما لن يختلف موديل 2020 عن موديل 2019 في الشكل الخارجي أو المواصافات والتجهيزات الميكانيكية والداخلية





وتتميز هذه السيارة عند نزولها إلى مصر بمحرك 1400 سي سي يوفر 90 حصان بالإضافة إلى عزم دوران بواقع 140 نيوتن وتنقل القوة للعجلات الأمامية وذلك عبر ناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات وتتسع السيارة إلى عدد 7 ركاب أما المساحات الزجاجية الجانبية واسعة ومناسبة للعائلات بشكل كبير ،مساحات التخزين داخل السيارة كبيرة، ولكن مساحة الشنطة الخلفيه تصل الي 135 لتر اما بالنسبة لتصميم فهو جيد للسيارة.







