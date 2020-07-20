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رياضة

عبد الستار صبري: الخطيب مثلي الأعلي وأشجع الأهلي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:20 ص
عبد الستار صبري
عبد الستار صبري
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حسام الحارتي
تحدث عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السباق والمدرب العام لمنتخب مصر للشباب عن بدايته مع كرة القدم قائلا:" بدابتي مع الكرة كانت طريق الكرة الشراب وخالي سبب حبي لكرة القدم".

وأضاف عبد الستار صبري خلال لقائه بفضائية" اون تايم سبورتس"،:" ذهبت للاختبار في الأهلي ونجح في الاختبار تحت قيادة مختار مختار ورحلت بعد 4 شهور بسبب سني ".
وأضاف ان حلمي طولان رفض إنضمامه لصفوف نادي الزمالك عقب ترشيحه من قبل أسامة نبيه في ذلك الوقت".

وتابع:" انضمت لنادي المقاولون العرب وتمكنت من الصعود للفريق الأول في عمر 18 عاما ".

وأتم :" أشجع الأهلي ومحمود الخطيب مثلي الأعلي".


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