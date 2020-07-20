عبد الستار صبري: الخطيب مثلي الأعلي وأشجع الأهلي

تحدث عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السباق والمدرب العام لمنتخب مصر للشباب عن بدايته مع كرة القدم قائلا:" بدابتي مع الكرة كانت طريق الكرة الشراب وخالي سبب حبي لكرة القدم".





وأضاف عبد الستار صبري خلال لقائه بفضائية" اون تايم سبورتس"،:" ذهبت للاختبار في الأهلي ونجح في الاختبار تحت قيادة مختار مختار ورحلت بعد 4 شهور بسبب سني ".

وأضاف ان حلمي طولان رفض إنضمامه لصفوف نادي الزمالك عقب ترشيحه من قبل أسامة نبيه في ذلك الوقت".





وتابع:" انضمت لنادي المقاولون العرب وتمكنت من الصعود للفريق الأول في عمر 18 عاما ".





وأتم :" أشجع الأهلي ومحمود الخطيب مثلي الأعلي".







