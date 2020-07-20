محمد محسن يكشف كواليس إعادة تقديم اسلمي يا مصر

قال الفنان محمد محسن، إن نشيد "اسلمي يا مصر" الذى قدمه مؤخرا هو من تأليف مصطفي صادق الرافعي، وألحان صفر علي، وهي تأتي ضمن مشروع إعادة إطلاق الأغاني القديمة.





وأوضح في برنامج "باب الخلق" على قناة النهار، أن الفكرة ولدت في بداية العام الحالي، أثناء العمل على ألبومه الغنائي الجديد، الذي تأجل بسبب "كورونا"، وكان الهدف منها إعادة تقديم أغان من التراث المصري العظيم للأجيال الصغيرة، وبدأت بإعادة توزيع "أنا هويت" لسيد درويش، ثم "رزق الله عالعربيات" لهدى حداد، ثم "حب العمر" لعامر منيب، وأخيرا "اسلمي يا مصر".





ونوه إلى أن الأغاني الأربع شكلت "ميني ألبوم" يمكن اعتباره الجزء الأول من مشروع أكبر، قد يقدم الجزء الثاني منه في ظروف مشابهة للظروف الحالية.





وأشار محمد محسن إلى أن الأغاني الأربع شكلت "ميني ألبوم" يمكن اعتباره الجزء الأول من مشروع أكبر، قد يقدم الجزء الثاني منه في ظروف مشابهة للظروف الحالية.