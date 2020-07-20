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لا نطمع ولا نتعدى.. لجنة الدفاع: حماية الأمن القومي الليبي حماية لأمن مصر.. فيديو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:01 ص
اللواء يحيى الكدوانى،
اللواء يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلم
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اسراء صبري
قال اللواء يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن مجلس النواب يعبر عن جموع الشعب المصري، متابعا: الشعب المصرى وعى الدرس تماما، كما وعى الدروس المستفادة من الأحداث التى وقعت فى بلدان عربية مزدهرة تم تخريبها بنفس السيناريو الجارى تنفيذه حاليا في ليبيا. 
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، على قناة "ON"، أن نفس الدول التي تدخلت في الشأن السوري ترغب في التدخل في الشأن الليبى وعلى رأسها دولة تركيا التي كان لها الدور الفاعل في الأزمة السورية الحالية، مشددا: نحن لا ننسى ما حدث من أحداث في سوريا والتي يريدون أن تتكرر في مصر. 
 
وشدد على أن الشعب المصري يتحد خلف قيادة سياسية وخلف القوات المسلحة، وذلك لمواجهة أي تهديدات تهدد أمن وسلم مصر.

وأوضح، أن وصول الميليشيات المسلحة والعناصر التكفيرية في الغرب الليبى وإلى حدودنا تمثل خطرا داهما على أمننا القومى، متابعا: نحن لا ننسى الأحداث الإجرامية التي وقعت من جانب هذه العناصر قبل 25 مواطنا مصريا بريئا تم ذبحهم أمام الرأي العام العالمى، بالإضافة إلى أحداث متكررة من التسلل والتفجير والتخريب تم التخطيط لها من داخل الليبى". 
 
وواصل قائلا: رأينا هشام عشماوى من العناصر الخطرة المتزعمة للعناصر الإرهابية تم ضبطه بمعرفة الجيش الوطنى الليبى في درنة، متابعا: ليس من الجديد على مصر مساندة الجيش الليبي.

ولفت إلى أن التاريخ يشهد على دعم مصر للشعب الليبى في حماية أمنه القومى الليبي، متابعا: الأمن القومي الليبي هو حماية للأمن القومي المصري، مشددا على أن شعب مصر الواعي لن يسمح بتكرار مثل هذه الاعتداءات على المصريين من الجماعات المسلحة الإرهابية في ليبيا".

وفي سياق الحديث، أكد على أن الجيش المصري قادر على دحر الميليشيات الإرهابية، مشددا على أن مصر ستحمي الشعب الليبي وبدون أي أطماع..فمصر دولة لا تطمع ولا تعدي.

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