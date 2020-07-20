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فن

إيساف: سعيد بطرح أغنيتي الجديدة كل سنة وانت طيب

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
عبّر الفنان إيساف، عن سعادته بطرح أغنيته الجديدة "كل سنة وأنت طيب"، والتي تحمل لهجة غنائية مختلفة ومميزة.

قال إيساف في تصريح لـ "صدى البلد" سعيد بطرح أغنيتي الجديدة كل سنة وأنت طيب، وسعيد بردود الأفعال عليها، والأغنية بها طابع مختلف عن الأغاني التي قدمتها من قبّل، وأستعد لطرح عدة أغاني أخرى الفترة المقبلة".

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يقول مطلع أغنية "كل سنة وانت طيب": "ياللي فاكره قلبي طيب .. كل سنه و انت طيب .. جمالك حبيبتى بشوفه بدوخ .. وبتعب حبيبتى لانك صاروخ .. ورغم اني دايما بقابل بنات .. بس انتي عملتي في قلبي شروخ".

يذكر أن طرح إيساف، مؤخرًا ديو غنائي مع الفنانة بسكال مشعلاني، وقد حقق الديو نجاح كبير جدا وقت طرحه عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".
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