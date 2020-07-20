بعد تسجيلها صفر إصابات.. مستشفى مطاي تسجل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا أن مستشفي مطاي المركزي، قد سجلت دخول 4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.
وأضافت مديرية الصحة أن مستشفى مطاي المركزي، قد سجلت صفر إصابات بفيروس كورونا اول امس الجمعة ثم عاودت تسجيل 4 حالات إصابة جديدة خلال ال24 ساعة.
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شهدت اليوم خروج حالتين لمتعافين من فيروس كورونا المستجد لمسنين تجاوزا عمرهما 73 عاما بعد أن جاءت نتائج عيناتها سلبية للإصابة بالفيروس.
يذكر أن محافظة المنيا ودعت 4 اطباء منذ انتشار جائحة فيروس كورونا منهم طبيب بسمالوط وهو الدكتور سيد كامل أخصائي الحميات بمستشفى سمالوط والذي توفي بمستشفي العزل بملوي في 14 يونيو وطبيبان بمركز مغاغة وهما الدكتور عماد حبيب استشاري الباطنة والذي توفي في 19 يونيو والدكتور محمود البطل إستشاري أمراض النساء والتوليد والدكتور عاطف سالم مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة.