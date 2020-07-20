AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد تسجيلها صفر إصابات.. مستشفى مطاي تسجل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:02 ص
بعد تسجيلها صفر إصابات..
بعد تسجيلها صفر إصابات.. مستشفى مطاي تسجل 4 حالات جديدة
Advertisements
ايمن رياض
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا أن مستشفي مطاي المركزي، قد سجلت دخول 4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

وأضافت مديرية الصحة أن مستشفى مطاي المركزي، قد سجلت صفر إصابات بفيروس كورونا اول امس الجمعة ثم عاودت تسجيل 4 حالات إصابة جديدة  خلال  ال24 ساعة.

اقرأ المزيد 


شهدت اليوم  خروج حالتين  لمتعافين  من فيروس  كورونا  المستجد  لمسنين  تجاوزا عمرهما 73 عاما بعد أن جاءت  نتائج عيناتها سلبية للإصابة  بالفيروس.

يذكر أن محافظة المنيا ودعت 4 اطباء منذ انتشار جائحة فيروس كورونا منهم طبيب بسمالوط وهو الدكتور سيد كامل أخصائي الحميات بمستشفى سمالوط  والذي توفي بمستشفي العزل بملوي في 14 يونيو  وطبيبان بمركز مغاغة وهما الدكتور عماد حبيب استشاري الباطنة والذي توفي في 19 يونيو والدكتور محمود البطل إستشاري أمراض النساء والتوليد والدكتور عاطف سالم مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بينهم أطباء.. 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المنيا

منذ بدء الأزمة .. إصابة 11 طبيبا بكورونا ولا وفيات في المنيا

إجراء أول عملية ولادة لحالة مشتبه في إصابتها بكورونا بمستشفى مطاي بالمنيا ..صور

شهيد جديد بسبب كورونا.. الاطباء تنعي محمد أبوستيت أستاذ الجراحة بطب الأزهر

8 شهداء اليوم..الأطباء: نسبة الوفيات بين الأعضاء تتراوح بين 5 إلى 7%

25 حالة بالعناية المركزة .. وفاة 3 مصابين بكورونا بمستشفى عزل ملوي جنوب المنيا

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي| حسين الشحات يحرج مشجعا أهلاويا بسبب شيكابالا.. قيمة صفقة انتقال طاهر محمد طاهر

عبد الرحمن أبو زهرة: أنا مستوايا ميقلش عن آل باتشينو

هل تجاوزنا ذروة الإصابة بكورونا ولماذا يجب علينا أخذ تطعيم الإنفلونزا؟.. الصحة العالمية تجيب ..فيديو

أحد جماهير الأهلي سخر منه.. حتحوت يعلق على دفاع حسين الشحات عن شيكابالا.. فيديو

انشقاق جديد.. ميليشيات تابعة للوفاق ترفض القتال في سرت تحت قيادة تركيا

هيعمل 3 عمليات بكرة.. حازم إمام يطلب من جمهوره الدعاء لابنه.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا ينتقل بين الأطفال في هذه الفئة العمرية.. تعرف على سنهم

بـ فستان تايجر.. نانسي عجرم تجذب قلوب متابعيها بإطلالة ناعمة

بعد خطوبتها.. شاهد أجمل إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة