بعد تسجيلها صفر إصابات.. مستشفى مطاي تسجل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا أن مستشفي مطاي المركزي، قد سجلت دخول 4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.





وأضافت مديرية الصحة أن مستشفى مطاي المركزي، قد سجلت صفر إصابات بفيروس كورونا اول امس الجمعة ثم عاودت تسجيل 4 حالات إصابة جديدة خلال ال24 ساعة.





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شهدت اليوم خروج حالتين لمتعافين من فيروس كورونا المستجد لمسنين تجاوزا عمرهما 73 عاما بعد أن جاءت نتائج عيناتها سلبية للإصابة بالفيروس.



