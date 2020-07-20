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أخبار العالم

عقب زيارته للقاهرة.. رئيس الوزراء اليمني: نساند مصر في حماية أمنها القومي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:54 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أكد رئيس الوزراء اليمني، دكتور معين عبد الملك، اليوم الإثنين، على دعم بلاده الكامل لحق مصر في حماية أمنها القومي، ودعم مبادرة القاهرة للحل السياسي في اليمن، وذلك عقب لقائه برئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي أمس الأحد. 

وكتب رئيس الوزراء اليمني على تويتر: "عقدت مع أخي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر وعدد من وزراء البلدين جلسة مباحثات مثمرة، بحثنا فيها تطوير آليات العمل المشترك بين بلدينا وسبل تعزيز التعاون في شتى المجالات، لدى البلدين رؤية موحدة حيال المخاطر والتحديات التي تتهدد الأمن القومي العربي". 

وأضاف: "نقلت بوضوح الموقف اليمني المساند لمصر في حماية آمنها القومي ودعم مبادرة مصر للحل السياسي في ليبيا ودعم رؤية مصر وموقفها حيال سد النهضة وتأمين حصتها في مياة النيل، واستمعت للموقف المصري الثابت المساند للشرعية والرافض للإنقلاب والمتمسك بوحدة وسلامة الأراضي اليمنية". 

وتابع: "عبرت عن شكرنا وتقديرنا الكبير لما تقدمه مصر لمواطنينا المقيمين فيها وناقشنا مزيدا من التسهيلات بخصوص الإقامة وتأشيرات الدخول والتعليم العالي والتعاون الصحي وتم تكليف الوزراء المعنيين بمتابعة هذه الملفات العاجلة". 

وكان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، قد التقى أمس الأحد، بنظيره اليمني معين عبد الملك في القاهرة، في الزيارة التي قام بها إلى القاهرة برفقة عدد كبير من الوزراء اليمنيين. 

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