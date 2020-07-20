AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فى 7 أيام تخلصى من كابوس الكرش

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:01 ص
كرش
كرش
Advertisements
لمياء الياسين

إنقاص الوزن ونسف الكرش مهمة ليست صعبة يمكنك تحقيقها بكل سهوله في 7 أيام فقط برجيم ال7 أيام إليك خطته وطريقة تطبيقه يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي. 

 للرجال والنساء.. حلول فعالة للتخلص من الكرش نهائيا.. فيديو

الإفطار 6 صباحا

شريحتان جبنه لايت + بيضة مسلوقة  + كوب جنزبيل بالليمون

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

أو طبق شوفان
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

علبة تونه + نصف رغيف خبز
أو
شريحتان من بانيه الدجاج + 3 ملاعق ارز بسماتى 
أو
ربع فرخة مشوية + طبق سلطة +طبق صغير مكرونة

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات 
اختار من الآتى .. ثمرة فاكهة ( كيوى ..برتقال .. مشمش ..كمثرى)

العشاء .. قبل النوم بساعة 
بيضة مسلوقة + 1 توست سن
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رجيم مذهل لحرق الدهون ونسف الكرش

في 7 أيام.. تخلصي من الكرش للأبد بـ ريجيم غني بالألياف

نسف الكرش بأقل مجهود برجيم سريع لإنقاص الوزن

للرجال والنساء.. أسرع رجيم لنسف الكرش

وداعا لدهون البطن العنيدة فى 7 أيام فقط

نسف الكرش والأرداف فى 7 أيام.. اعرفى كيف

ترشيحاتنا

موعد عيد الاضحي 2020 .. الإفتاء تحدد أول أيام العيد الكبير

هاني الناظر: انتهاء كورونا في مصر أغسطس المقبل ..شاهد

هيعمل 3 عمليات بكرة.. حازم إمام يطلب من جمهوره الدعاء لابنه.. شاهد

في 7 نقاط.. لماذا وقع الاختيار على الجزيرة اليابانية لإطلاق مسبار الأمل؟

وزير التربية والتعليم يكشف شكل العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا

شاهد .. أم تفاجئ ابنتها على طريقتها الخاصة بعد آخر امتحان لها فى الثانوية العامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا ينتقل بين الأطفال في هذه الفئة العمرية.. تعرف على سنهم

بـ فستان تايجر.. نانسي عجرم تجذب قلوب متابعيها بإطلالة ناعمة

بعد خطوبتها.. شاهد أجمل إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة