فى 7 أيام تخلصى من كابوس الكرش

إنقاص الوزن ونسف الكرش مهمة ليست صعبة يمكنك تحقيقها بكل سهوله في 7 أيام فقط برجيم ال7 أيام إليك خطته وطريقة تطبيقه يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.
بيضة مسلوقة + 1 توست سن
للرجال والنساء.. حلول فعالة للتخلص من الكرش نهائيا.. فيديو
الإفطار 6 صباحا
شريحتان جبنه لايت + بيضة مسلوقة + كوب جنزبيل بالليمون
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
أو طبق شوفان
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
علبة تونه + نصف رغيف خبز
أو
شريحتان من بانيه الدجاج + 3 ملاعق ارز بسماتى
أو
ربع فرخة مشوية + طبق سلطة +طبق صغير مكرونة
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات
اختار من الآتى .. ثمرة فاكهة ( كيوى ..برتقال .. مشمش ..كمثرى)
العشاء .. قبل النوم بساعة