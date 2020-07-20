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أخبار العالم

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 67 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:44 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت وسائل الإعلام الأمريكيةـ اليوم، عن تسجيل الولايات المتحدة لأكثر من 67 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

يذكر أن الولايات المتحدة حطمت رقمها القياسي السابق لحالات فيروس كورونا الجديدة خلال يوم واحد، بتسجيلها أكثر من 75 ألفا و600 حالة إصابة جديدة يوم الخميس الماضي. 

وهذه هي المرة الـ11 التي يٌحطم فيها الرقم القياسي للحالات في الولايات المتحدة، وتضاعف الرقم أكثر من الضعف منذ 24 يونيو الماضي، عندما سجلت البلاد 37 ألفا و14 حالة بعد فترة من الهدوء حافظت على الرقم القياسي الذي سبقه، وهو 36 ألفا و738 لمدة شهرين. 

وسجلت الولايات المتحدة الرقم القياسي السابق يوم الجمعة الماضي، والذي بلغ 68 ألفا و241 حالة.. فيما يأتي الرقم القياسي الجديد في الوقت الذي يشتد فيه الخلاف في أنحاء البلاد حول تعليمات تغطية الوجه وخطط إعادة فتح المدارس.
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