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فن

بعد وفاتها.. حساب رجاء الجداوي يذكر بالقضية الفلسطينية والجمهور يدعو لها

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:26 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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مصطفى كرم
نشر حساب الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عبر انستجرام  والذي تديره أسرة الراحلة، صورة لدولة فلسطين لتذكير المتابعين بقضية الشعب الفلسطيني.

وجاءت الصورة بعد حذف جوجل إسم دولة فلسطين من الخريطة وسميتها باسم الاحتلال الإسرائيلي ما أثر غضب الملايين حول العالم بتجاهل حق الشعب الفلسطيني في أرضه.

وانهالت التعليقات وجاءت بين "اللهم ارحمها واغفر  " و " فلسطين الحبيبة.. الله يرحمك يا فنانة" و " ربنا يرحمها يارب".


كانت رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والانبوبة الحنجرية ، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.

وأجرت رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.

وتدهورت حالتها ووضعت على إثرها في العناية المركزة، ، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، ترواح نسبته بين 87 إلى 89%، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ووضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي، ومع تدهور حالتها وضعت على أنبوبة حنجرية، ولفظت أنفاسها الأخيرة صباح يوم 5 يوليو الماضي. 
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