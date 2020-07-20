مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20 -7- 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الاثنين، 20-7-2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم على للنحو التالي:



مباريات اليوم في الدورى الانجليزي والقنوات الناقلة:





مباراة برايتون ألبيون ضد نيوكاسل اليوم الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة 19:00 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورتس 2





مباراة شيفيلد يونايتد ضد إيفرتون اليوم الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة 19:00 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورتس





مباراة ولفرهامبتون وكريستال بالاس اليوم الساعة 22:15 بتوقيت مكة المكرمة 21:15 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورتس 2





مباريات اليوم في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة





مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو اليوم الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة 21:45 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورتس 1و4.