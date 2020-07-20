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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20 -7- 2020 والقنوات الناقلة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:45 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم، الاثنين، 20-7-2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم على للنحو التالي: 

مباريات اليوم في الدورى الانجليزي والقنوات الناقلة:

مباراة برايتون ألبيون ضد نيوكاسل اليوم الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة 19:00 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورتس 2

مباراة شيفيلد يونايتد ضد إيفرتون اليوم الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة 19:00 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورتس

مباراة ولفرهامبتون وكريستال بالاس اليوم الساعة 22:15 بتوقيت مكة المكرمة 21:15 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورتس 2

مباريات اليوم في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو اليوم الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة 21:45 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورتس 1و4.
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