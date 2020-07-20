حمد الكعبي: مشروع مسبار الأمل عربي ويصنع تاريخا جديدا.. فيديو

قال حمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الاماراتية ، إن الأجواء مليئة بالأمل وقبل سنوات طويلة قررت الامارات ان هذا الجزء من العالم ليس فقط للنزاعات والعواصف السياسية ويجب ان يقوم العرب بعمل نهضة علمية.





واضاف حمد الكعبي خلال مداخلة هاتفية في برنامج راي عام المذاع علي قناة تن ، أن مسبار الأمل الذي سينطلق خلال أقل من ساعتين من الان هو مسبار عربي سينطلق إلى المريخ لصناعة تاريخ جديد للعرب.





حمد الكعبي ، أن دول قليلة هي التي استطاعت تجاوز هذا الاختبار والامارات قادرة علي تخوض مثل هذا الاختبار وهذا النوع من الرحلات تتطلب استعداد علمي كبير. وأوضح





وتابع : ان الإمارات قادرة علي خوض الاختبارات الصعبة مؤكدا ان من يعمل علي هذا المسبار هم شباب وفتيات من الامارات ومدربين على درجة عالية.



