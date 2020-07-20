AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حمد الكعبي: مشروع مسبار الأمل عربي ويصنع تاريخا جديدا.. فيديو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:28 ص
مسبار الإمارات
مسبار الإمارات
Advertisements
إبراهيم القادري
قال  حمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الاماراتية ، إن الأجواء مليئة بالأمل وقبل سنوات طويلة قررت الامارات ان هذا الجزء من العالم ليس فقط للنزاعات والعواصف السياسية ويجب ان يقوم العرب بعمل نهضة علمية.

واضاف حمد الكعبي خلال مداخلة هاتفية في برنامج راي عام المذاع علي قناة تن ، أن مسبار الأمل الذي سينطلق خلال أقل من ساعتين من الان هو مسبار عربي سينطلق إلى المريخ لصناعة تاريخ جديد للعرب.

وأوضح حمد الكعبي، أن دول قليلة هي التي استطاعت تجاوز هذا الاختبار والامارات قادرة علي تخوض مثل هذا الاختبار وهذا النوع من الرحلات تتطلب استعداد علمي كبير.

وتابع : ان الإمارات قادرة علي خوض الاختبارات الصعبة مؤكدا ان من يعمل علي هذا المسبار هم شباب وفتيات من الامارات ومدربين على درجة عالية.

واستكمل : أن المسبار الذي سينطلق يوجد به 60 قطعة مصنوعة في دولة الإمارات وهؤلاء الشباب سيرافقون صعود المسبار من مركز محمد بن راشد الي المريخ .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"الوطن الإماراتية": إطلاق "مسبار الأمل" للمريخ صرخة من الأمة لاستعادة مكانتها الحضارية

العرب إلى المريخ.. قصة أول مسبار إماراتي ينطلق إلى الكوكب الأحمر

مسبار الأمل.. إعلامية كويتية: الإمارات لا تعرف المستحيل وأحيت حلم امتد 60 عاما

الإمارات تؤجل إطلاق مسبار الأمل للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. ما السبب؟

أخر كلام.. الإمارات: 20 يوليو موعد الانطلاق للمريخ

بث مباشر.. إطلاق "مسبار الأمل" الإماراتي إلى كوكب المريخ

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يكشف السيناريو حال فشل مفاوضات سد النهضة.. يوجه رسالة لـ محمد علي.. هاني الناظر: انتهاء كورونا في مصر خلال أغسطس.. ووزير التعليم يكشف سبب تحديد 17 أكتوبر لبدء الدراسة

6 أكاذيب شهيرة عن تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.. صدى البلد يوضح

سوسن بدر تكشف لأول مرة واقعة تنمر تعرضت لها في سوبر ماركت

هل تجاوزنا ذروة الإصابة بكورونا ولماذا يجب علينا أخذ تطعيم الإنفلونزا؟.. الصحة العالمية تجيب ..فيديو

روتانا تحذف أفيش ألبوم إليسا الجديد بعد ظهورها على السرير

انشقاق جديد.. ميليشيات تابعة للوفاق ترفض القتال في سرت تحت قيادة تركيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطوبتها.. شاهد أجمل إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة

إنجي شرف تخطف الأنظار بصورة على البحر

بعد اتهامها بالتنمر والعنصرية.. شاهد صور عرضت يارا نعوم للانتقاد