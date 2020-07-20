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أخبار البلد

الرطوبة 85%.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:00 ص
الطقس
الطقس
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نورهان خفاجي
كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين.

وأكد الخبراء أن الطقس يكون اليوم مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة خلال ساعات النهار لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائيه صباحا على الطرق.

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كما تكون الرياح معتدلة تنشط أحيانا ويبقى الطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

ويبقي الطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب البلاد والرياح معتدلة، وتتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، وتظل نسب الرطوبة علي القاهرة مرتفعة تصل إلي 85%،وعلي الصعيد 35%.

وعن حالة البحر المتوسط فيكون معتدلا كما يتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى متران، والبحر الاحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي ننشر درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الاثنين، على مدن ومحافظات مصر:

القاهرة 35/24
الاسكندرية 30/24
بورسعيد 30/24
الاسماعيلية 36/21
رفح 30/22
طابا 37/28
شرم الشيخ40/29
بني سويف 37/24
قنا 41/26
الوادي الجديد 41/25
حلايب 36/20
رأس حدربة 38/29
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