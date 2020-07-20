نائب محافظ المنوفية: إزالة 389 حالة مخالفة و79 ألف طلب تصالح.. فيديو

قال محمد موسى نائب محافظ المنوفية، إن التكليف مباشرا أصدر محافظ المنوفية تعليمات فورية تنفسم إلي جزئين، الأول هو أن إزالة أي مخالفة جديدة في المهد، ثانيا وهي من ضمن الموجة 16.



وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON"، أنه تم إزالة 389 حالة بشكل مباشر وفوري، لافتا إلى أن محافظة المنوفية تعد من أعلى المحافظات في طلبات التصالح بـ 79 ألف طلب، مشيرًا إلى أن كل من يريد توفيق أوضاعها يجب التقدم فيما يتعلق بالجدية وإما يتم تنفيذ القانون والإزالة الفورية.





وأضاف أننا أمام دولة القانون فوق الجميع ولا مجال للتهاون على مخالفات تؤثر على البنية الأساسية للدولة سواء على أملاك الدولة أو القعة الزراعية





وأكد على أن العملية الحالية لا تقبل تراخى سواء على المسؤول أو الموظف فالمخالفات توأد في المهد، وأى مخالفة بمشكلة داخل الحى يتم التعامل القانوني معاها مباشرة، كما يتم إحالة المسؤول المتسبب بالتقصير أو الفساد مباشرة إلى الإجراءات القانونية".



